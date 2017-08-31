За год в Крыму археологи нашли 7,6 тыс артефактов

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил заместитель председателя Государственного комитета по охране культурного наследия РК Вячеслав Зарубин.

По его словам, найденные предметы передаются в крымские музеи. «Это все пополняет коллекции наших музеев, ничего отсюда не вывозилось и не вывозится. Не все экспонаты имеют характер выставочных материалов, но остаются здесь», — отметил он.

Зарубин также рассказал, что в настоящее время на полуострове ведут раскопки сотрудники Государственного эрмитажа, Института истории РАН, Тульского государственного университета, московских вузов и других учреждений. Он подчеркнул, что зачастую работающие на полуострове археологи с материка проводят первичную обработку найденных артефактов. «Не только датируют, но что-то пытаются склеить, починить», — добавил замглавы Госкомнаследия.

Кроме того, Зарубин сообщил, что в 2017 году археологам выдали 103 разрешения на проведение раскопок в Крыму (так называемых «открытых листа»). «До декабря будут появляться новые. Я думаю, на 120−130 к концу года выйдем. До 2014 года в самое лучшее урожайные годы было от 35 до 37 листов», — отметил он.