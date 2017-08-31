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18:07 (мск), источник: N + 1

Фотографии худых и полных женщин изменили идеал красоты. За 15 минут

Британские психологи пришли к выводу, что достаточно посмотреть на фотографии худых женщин в течение всего 15 минут, чтобы это повлияло на представления об идеальном теле.

Аналогичный эффект наблюдается и при просмотре фотографий полных моделей. Статья ученых доступна на сервере препринтов BiorXiv.

В западной культуре многие женщины до сих пор считают своим идеалом худое тело. Стройная фигура часто ассоциируется с позитивными сторонами жизни, например счастьем, уверенностью в себе и успехом в любви. Многие врачи обеспокоены тем, что это негативно сказывается на здоровье женщин — в погоне за худобой некоторые из них получают расстройства пищевого поведения (анорексию, булимию, компульсивные переедания), а также проблемы с самооценкой.

Ученые связывают одержимость стройной фигурой с влиянием средств массовой информации. Кроме того, кросс-культурные исследования показывают, что СМИ оказывают похожий эффект и на незападные и неиндустриальные общества. Тем не менее, степень, в которой на женщину влияет сформированный масс-медиа идеал, зависит от его интернализации — то есть от того, стал ли он внутренней установкой. Согласно данным опросов, не все испытуемые одинаково ассоциируют себя с худыми моделями и не всегда это сказывается негативно на психике.

Главный недостаток многих исследований в этой сфере состоит в том, что ученые обычно изучали влияние средств массовой информации на людей, которые и так часто смотрят телевизор или журналы. Авторы новой работы решили выяснить, как будут влиять изображения женщин с разной фигурой на испытуемых, редко контактирующих с масс-медиа и принадлежащих к другой, незападной культуре. Для этого психологи попросили поучаствовать в исследовании 80 жителей двух деревень из Никарагуа в возрасте от 16 до 78 лет (мужчин и женщин).

В одном из поселений не было доступа к электричеству, за исключением солнечной панели в одном доме, которая использовалась для освещения. В другой деревне некоторые жители поставили спутниковые антенны, но они были исключены из эксперимента. Большая часть добровольцев в прошлом эпизодически смотрела телевизор — например, у соседей или при посещении других населенных пунктов, и в среднем каждый испытуемый смотрел телевизор 1,5 часа в неделю.

Во время эксперимента психологи просили испытуемых на компьютере с помощью специальной программы-конструктора показать идеал женской фигуры. Начальные тела (всего их было 8) отличались по цвету кожи, типу телосложения («песочные часы», «груша») и были одеты в разную одежду. По завершении задания, ученые приступали ко второй части эксперимента. Они показывали добровольцам пары картинок, на которых были показаны девушки из каталогов одежды, и просили выбрать ту, которая им нравится больше. Одна половина участников смотрела на фотографии худых моделей, а другая — на снимки моделей плюс-сайз. В среднем, на задание уходило около 15 минут. После этого, авторы работы снова просили испытуемых создать на компьютере идеальную женскую фигуру.

Оказалось, что даже недолгий просмотр фотографий влияет на представления о красивом теле. Группа, которая наблюдала снимки худых девушек, во второй раз также создавала более худые тела, чем изначально. Такой же эффект наблюдался и в группе, работавшей с изображениями плюс-сайз моделей — их «идеалы» после просмотра фотографий набирали вес.

Психологам точно неизвестно, сколько длится обнаруженный ими эффект. Кроме того, в группах наблюдались небольшие отличия — жители первой деревни в целом предпочитали более худые фигуры. Тем не менее, авторы работы считают, что не важно, сколько сохраняется влияние фотографий, если мы постоянно сталкиваемся с телевидением и транслируемыми образами тела.

Кристина Уласович.

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