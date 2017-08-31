Фотографии худых и полных женщин изменили идеал красоты. За 15 минут
Британские психологи пришли к выводу, что достаточно посмотреть на фотографии худых женщин в течение всего 15 минут, чтобы это повлияло на представления об идеальном теле.
Британские психологи пришли к выводу, что достаточно посмотреть на фотографии худых женщин в течение всего 15 минут, чтобы это повлияло на представления об идеальном теле.
Аналогичный эффект наблюдается и при просмотре фотографий полных моделей. Статья ученых доступна на сервере препринтов BiorXiv.
В западной культуре многие женщины до сих пор считают своим идеалом худое тело. Стройная фигура часто ассоциируется с позитивными сторонами жизни, например счастьем, уверенностью в себе и успехом в любви. Многие врачи обеспокоены тем, что это негативно сказывается на здоровье женщин — в погоне за худобой некоторые из них получают расстройства пищевого поведения (анорексию, булимию, компульсивные переедания), а также проблемы с самооценкой.
Ученые связывают одержимость стройной фигурой с влиянием средств массовой информации. Кроме того,
Главный недостаток многих исследований в этой сфере состоит в том, что ученые обычно изучали влияние средств массовой информации на людей, которые и так часто смотрят телевизор или журналы. Авторы новой работы решили выяснить, как будут влиять изображения женщин с разной фигурой на испытуемых, редко контактирующих с
В одном из поселений не было доступа к электричеству, за исключением солнечной панели в одном доме, которая использовалась для освещения. В другой деревне некоторые жители поставили спутниковые антенны, но они были исключены из эксперимента. Большая часть добровольцев в прошлом эпизодически смотрела телевизор — например, у соседей или при посещении других населенных пунктов, и в среднем каждый испытуемый смотрел телевизор 1,5 часа в неделю.
Во время эксперимента психологи просили испытуемых на компьютере с помощью специальной
Оказалось, что даже недолгий просмотр фотографий влияет на представления о красивом теле. Группа, которая наблюдала снимки худых девушек, во второй раз также создавала более худые тела, чем изначально. Такой же эффект наблюдался и в группе, работавшей с изображениями
Психологам точно неизвестно, сколько длится обнаруженный ими эффект. Кроме того, в группах наблюдались небольшие отличия — жители первой деревни в целом предпочитали более худые фигуры. Тем не менее, авторы работы считают, что не важно, сколько сохраняется влияние фотографий, если мы постоянно сталкиваемся с телевидением и транслируемыми образами тела.
Кристина Уласович.