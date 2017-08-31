Первоклассникам края подарят «Золотые острова»

Первоклассники Пермского края получат в подарок сборник Льва Кузьмина «Золотые острова». Эта яркая, красочная, интересная книга расскажет ребятам о добре и дружбе, удивительных открытиях и чудесных приключениях.

Презентация сборника, изданного по проекту «Подарок первокласснику», прошла 30 августа в краевой детской библиотеке имени Кузьмина. Проект направлен на стимулирование детского чтения и продвижение пермской детской книги. Уникальный для Российской Федерации проект «Подарок первокласснику» существует уже 14-й год.