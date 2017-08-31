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14:42 (мск), источник: Вести - Пермь

Первоклассникам края подарят «Золотые острова»

Яркая и интересная книга расскажет ребятам о добре и дружбе, удивительных открытиях и чудесных приключениях.

Первоклассники Пермского края получат в подарок сборник Льва Кузьмина «Золотые острова». Эта яркая, красочная, интересная книга расскажет ребятам о добре и дружбе, удивительных открытиях и чудесных приключениях.

Презентация сборника, изданного по проекту «Подарок первокласснику», прошла 30 августа в краевой детской библиотеке имени Кузьмина. Проект направлен на стимулирование детского чтения и продвижение пермской детской книги. Уникальный для Российской Федерации проект «Подарок первокласснику» существует уже 14-й год.

Организатор и исполнитель проекта — Министерство образования и науки Пермского края. За это время в рамках него были изданы лучшие произведения пермских детских писателей Льва Давыдычева, Льва Кузьмина, Владимира Воробьева, Ирины Христолюбовой, Андрея Зеленина, Натали Куртог, Эдуарда Матвеева.

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