Сергей Шнуров пообещал приехать в Омск на День города, даже если не будет денег

Запись с громким заявлением появилась в омском паблике «REGIK55 ОМСК». Омичка Елена Кузьмина вместе со своей подругой отдыхали в одном из ресторанов города на Неве. Там же они встретили Сергея Шнурова. Исполнитель назвал девушек «делегацией из Омска» и пообещал приехать в Омск.

Сергей Шнуров, рок-музыкант, лидер группы «Ленинград»:

— Уже приезжают делегаты из Омска, и говорят что в День города группа «Ленинград» должна выступить на вашей центральной площади. Я не могу отказать таким прекрасным девчонкам. Мы приедем в этот день, несмотря ни на что. Даже если не будет денег, если биткоин победит доллар — мы приедем!

Видео с известным музыкантом не содержит ненормативной лексики.

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