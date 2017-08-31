Сергей Шнуров пообещал приехать в Омск на День города, даже если не будет денег
Видеообращение ко всем омичам записали омички, которые встретили известного исполнителя в одном из ресторанов
Видеообращение ко всем омичам записали омички, которые встретили известного исполнителя в одном из ресторанов
Запись с громким заявлением появилась в омском паблике «REGIK55 ОМСК». Омичка Елена Кузьмина вместе со своей подругой отдыхали в одном из ресторанов города на Неве. Там же они встретили Сергея Шнурова. Исполнитель назвал девушек «делегацией из Омска» и пообещал приехать в Омск.
Сергей Шнуров,
— Уже приезжают делегаты из Омска, и говорят что в День города группа «Ленинград» должна выступить на вашей центральной площади. Я не могу отказать таким прекрасным девчонкам. Мы приедем в этот день, несмотря ни на что. Даже если не будет денег, если биткоин победит доллар — мы приедем!
Видео с известным музыкантом не содержит ненормативной лексики.
Напомним, что перед Днем города омичи провели голосование в социальной сети, где «помогали администрации Омска выбрать артиста для бесплатного концерта». С большим отрывом победила группа «Ленинград». Но по решению властей Омска на День города с бесплатным концертом приехала Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня».