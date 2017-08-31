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15:58 (мск), источник: Вести Сочи

Редкая мутация: в Сочи нашли двухголовую медянку

В районе поселка Чемитоквадже в Лазаревском районе лесники обнаружили двухголовую змею.

Источник: Вести Сочи

Это обычная медянка, она не ядовита и не агрессивна. В длину рептилия всего несколько сантиметров, судя по всему, родилась она недавно.

Двухголовые змеи — редкое явление. Чаще всего встречается такие ужи и полозы, а вот у медянки такая мутация в Сочи замечена впервые.

«В природе, как правило, такие животные не выживают, потому что две головы вступают в конфликт. Тело одно, и это тяжело в плане перемещения, охоты, переваривания. Попытаемся насколько можно будет сохранить это животное», — рассказал «Вестям Сочи» заместитель директора по научно-исследовательской работе Сочинского национального парка Борис Туниев.

Сотрудники нацпарка подкармливают двухголовую змею насекомыми. Теоретически она может вырасти до 80 сантиметров и стать диковинкой для посетителей какого-нибудь террариума.

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