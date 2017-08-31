Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Мамы-блогеры о закулисье популярности в Инстаграме
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Встреча Путина и Орбана грозит кошмаром для Евросоюза – СМИ
СМИ о реакции ДНР на актера из РФ воюющего за Киев
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Беременная Ковальчук показала активный отдых в Испании - СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15:26 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

1 сентября воздух в Казани прогреется до 23 градусов тепла

(Город Казань KZN.RU, 31 августа). День знаний в Казани по прогнозам синоптиков пройдет без осадков. В ночь на 1 сентября воздух в городе прогреется до 10−12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Город Казань.KZN.RU

Днем в Казани температура воздуха составит +23−25 градусов. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного. В целом по Татарстану синоптики также не прогнозируют осадков. Ночью температура воздуха составит 8−13 градусов тепла, днем — 20−25 градусов выше нуля. Ночью и утром местами в Татарстане и его столице ожидается туман.

В выходные в республике потеплеет. 2 сентября воздух днем ночью до +10−15 градусов, днем — до 30 градусов тепла. 3 сентября днем местами в Татарстане ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, умеренный, днем и вечером местами кратковременные усиления до 15 м/с, при грозе до 17−22 м/с. Температура воздуха днем составит +19−24 градусов, в восточных районах до 28 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
2 сентября Казань присоединится к экологическому субботнику «Зеленая Россия»
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Умер актер Мухтарбек Кантемиров
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Последствия урагана «Харви» в одной фотографии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь