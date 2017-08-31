1 сентября воздух в Казани прогреется до 23 градусов тепла
(Город Казань KZN.RU, 31 августа). День знаний в Казани по прогнозам синоптиков пройдет без осадков. В ночь на 1 сентября воздух в городе прогреется до 10−12 градусов тепла. Ветер
(Город Казань KZN.RU, 31 августа). День знаний в Казани по прогнозам синоптиков пройдет без осадков. В ночь на 1 сентября воздух в городе прогреется до 10−12 градусов тепла. Ветер
Днем в Казани температура воздуха составит +23−25 градусов. Ветер
В выходные в республике потеплеет. 2 сентября воздух днем ночью до +10−15 градусов, днем — до 30 градусов тепла. 3 сентября днем местами в Татарстане ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер