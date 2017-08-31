1 сентября воздух в Казани прогреется до 23 градусов тепла

Днем в Казани температура воздуха составит +23−25 градусов. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного. В целом по Татарстану синоптики также не прогнозируют осадков. Ночью температура воздуха составит 8−13 градусов тепла, днем — 20−25 градусов выше нуля. Ночью и утром местами в Татарстане и его столице ожидается туман.

В выходные в республике потеплеет. 2 сентября воздух днем ночью до +10−15 градусов, днем — до 30 градусов тепла. 3 сентября днем местами в Татарстане ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, умеренный, днем и вечером местами кратковременные усиления до 15 м/с, при грозе до 17−22 м/с. Температура воздуха днем составит +19−24 градусов, в восточных районах до 28 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.