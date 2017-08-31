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16:02 (мск), источник: Газета.Ру

Шведская принцесса София стала матерью во второй раз

В Швеции принцесса София и принц Карл Филипп стали родителями во второй раз, сообщает The Local со ссылкой на королевский двор.

В Швеции принцесса София и принц Карл Филипп стали родителями во второй раз, сообщает The Local со ссылкой на королевский двор.

Мать и малыш чувствуют себя хорошо. Пол ребенка пока не разглашается.

Первенец Софии и Карла Филиппа — принц Александр — родился в апреле 2016 года.

В последние годы в шведской королевской семье наблюдается беби-бум. Например, в 2016-м у принцессы Виктории родился второй ребенок, принц Оскар. Недавно же стало известно, что принцесса Мадлен станет матерью в третий раз.

Карл Филипп — второй ребенок и единственный сын короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. У него есть старшая сестра, принцесса Виктория. На Софии Хелльквист принц женился в 2015 году.

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