Шведская принцесса София стала матерью во второй раз
В Швеции принцесса София и принц Карл Филипп стали родителями во второй раз, сообщает The Local со ссылкой на королевский двор.
В Швеции принцесса София и принц Карл Филипп стали родителями во второй раз, сообщает The Local со ссылкой на королевский двор.
В Швеции принцесса София и принц Карл Филипп стали родителями во второй раз, сообщает The Local со ссылкой на королевский двор.
Мать и малыш чувствуют себя хорошо. Пол ребенка пока не разглашается.
Первенец Софии и Карла Филиппа — принц Александр — родился в апреле 2016 года.
В последние годы в шведской королевской семье наблюдается
Карл Филипп — второй ребенок и единственный сын короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. У него есть старшая сестра, принцесса Виктория. На Софии Хелльквист принц женился в 2015 году.