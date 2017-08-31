Уровень влияния глобального потепления на Молдову оценивается как средний
Уровень влияния глобального потепления на Молдову ученые американского университета
Уровень влияния глобального потепления на Молдову ученые американского университета
По данным исследования, самыми уязвимыми окажутся развивающиеся страны, у которых нет средств для борьбы с последствиями климатических изменений.
Согласно оценкам ученых, Молдова — одна из 25-ти стран со средним уровнем влияния глобального потепления. В эту группу входят также Сербия, Албания, Иран и Азербайджан.
Самыми серьезными последствия глобального потепления могут стать в африканских странах ЦАР, Чад и Эритрее.
В то же время, наименьшему влиянию изменения климата подвержены Соединенные Штаты, Германия и Норвегия. Эти страны с сильной экономикой ежегодно инвестируют миллионы долларов в проекты, направленные на борьбу с последствиями глобального потепления.
Проблему глобального потепления активно обсуждают во всем мире. В 2015 году на конференции по климату в Париже более 180 стран подписали соглашение о сокращении выбросов углекислого газа, чтобы удержать рост глобальной средней температуры.
Недавно администрация Трампа вышла из «парижского соглашения», за что подверглась критике мирового сообщества.