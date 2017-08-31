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15:52 (мск), источник: РИА Новости

Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Создатели популярного мультсериала «Симпсоны» уволили композитора Альфа Клаузена после 27 лет работы над мультфильмом.

Источник: AP 2017

«Спасибо вам всем за поддержу. К сожалению, эти новости — правда», — написал композитор в своем микроблоге в Twitter, сославшись на статью в издании Variety.

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​Клаузер сообщил изданию, что ранее ему позвонил продюсер Ричард Сакаи и сказал, что компании теперь нужна «музыка другого типа». Как пишет издание, существуют предположения о том, что увольнение Клаузера может быть связано с урезанием бюджета шоу.

Клаузер начал работать с «Симпсонами» в 1990 году, на его счету более 560 эпизодов мультсериала. Композитор дважды выиграл премию «Эмми», а также был номинирован на «Эмми» еще 21 раз за работу над мультсериалом.

Длиннейший за всю историю американского телевидения мультсериал «Симпсоны» был придуман продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом в 1989 году для американской телекомпании Fox. Впервые «Симпсоны» вышли в эфир как серия короткометражных мультфильмов, сопровождавших «Шоу Трейси Ульман» (The Tracey Ullman Show).

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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Alex Heavy
Везде сокращение, первым делом коснулось пенсионеров.
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