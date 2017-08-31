Протоколы о нарушении тишины на Южном Урале будут составлять полицейские

Протоколы в отношении нарушителей «Закона о тишине» на Южном Урале будут составлять полицейские, такое право к стражам порядка вернулось после заключения соглашения между правительством Челябинской области и МВД РФ, сообщают в пресс-службе регионального Законодательного собрания.

Предполагается, что к составлению протоколов полицейские смогут приступить уже осенью. На эти цели из областной казны выделены 4,3 миллиона рублей.

Ранее протоколы по сообщениям южноуральцев о шуме в неположенное время составляли должностные лица органов местного самоуправления на основании материалов, предоставленных сотрудниками полиции.