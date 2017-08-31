Протоколы о нарушении тишины на Южном Урале будут составлять полицейские
МВД РФ и правительство Челябинской области заключили соглашение о передаче ведомству части полномочий.
МВД РФ и правительство Челябинской области заключили соглашение о передаче ведомству части полномочий.
Протоколы в отношении нарушителей «Закона о тишине» на Южном Урале будут составлять полицейские, такое право к стражам порядка вернулось после заключения соглашения между правительством Челябинской области и МВД РФ, сообщают в
Предполагается, что к составлению протоколов полицейские смогут приступить уже осенью. На эти цели из областной казны выделены 4,3 миллиона рублей.
Ранее протоколы по сообщениям южноуральцев о шуме в неположенное время составляли должностные лица органов местного самоуправления на основании материалов, предоставленных сотрудниками полиции.
Напомним, по закону в Челябинской области нельзя шуметь и нарушать покой граждан с 22 до 6 часов в рабочие дни и с 23 до 8 часов — в выходные и праздничные дни. Исключениями являются действия, связанные с обеспечением безопасности, празднованием Нового года и проведением религиозных обрядов, а также разрешённых