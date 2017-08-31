Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинский националист сделал неожиданное заявление про Крым
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Встреча Путина и Орбана грозит кошмаром для Евросоюза – СМИ
СМИ о реакции ДНР на актера из РФ воюющего за Киев
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Беременная Ковальчук показала активный отдых в Испании - СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15:28 (мск), источник: АиФ Челябинск

Протоколы о нарушении тишины на Южном Урале будут составлять полицейские

МВД РФ и правительство Челябинской области заключили соглашение о передаче ведомству части полномочий.

Протоколы в отношении нарушителей «Закона о тишине» на Южном Урале будут составлять полицейские, такое право к стражам порядка вернулось после заключения соглашения между правительством Челябинской области и МВД РФ, сообщают в пресс-службе регионального Законодательного собрания.

Предполагается, что к составлению протоколов полицейские смогут приступить уже осенью. На эти цели из областной казны выделены 4,3 миллиона рублей.

Ранее протоколы по сообщениям южноуральцев о шуме в неположенное время составляли должностные лица органов местного самоуправления на основании материалов, предоставленных сотрудниками полиции.

Напомним, по закону в Челябинской области нельзя шуметь и нарушать покой граждан с 22 до 6 часов в рабочие дни и с 23 до 8 часов — в выходные и праздничные дни. Исключениями являются действия, связанные с обеспечением безопасности, празднованием Нового года и проведением религиозных обрядов, а также разрешённых культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жители Югры не могли попасть домой из-за горы мусора
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Умер актер Мухтарбек Кантемиров
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Последствия урагана «Харви» в одной фотографии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Застройщики стали чаще попадаться на незаконном сборе денег
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь