В Самаре появился 30-метровый портрет авиаконструктора Николая Кузнецова
В среду, 30 августа, художники закончили рисовать огромное граффити на доме № 30 по улице Парижской Коммуны в поселке Управленческий.
В среду, 30 августа, художники закончили рисовать огромное граффити на доме № 30 по улице Парижской Коммуны в поселке Управленческий.
Теперь его торец украшает 30-метровый портрет советского генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова. На создание самого масштабного в городе граффити у художников ушло около двух недель.