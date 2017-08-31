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15:34 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородские синоптики не обещают теплого «бабьего лета» в сентябре 2017 года

Нижегородские синоптики не обещают теплого «бабьего лета» в сентябре 2017 года. О прогнозе на сентябрь журналистам рассказала начальник отдела метпрогнозов нижегородского гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева 31 августа.

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Источник: НИА-Нижний Новгород

Мокеева напомнила, что осень фактически начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на отметке 15° и ниже. «Чаще всего в Нижнем Новгороде это происходит 27 августа, и этот скачок к более низким значениям уже практически произошел. Если же мы посмотрим в народный календарь, то сейчас мы уже находимся в молодом “бабьем лете”. Оно начинается 28 августа и продолжается до 11 сентября. Однако чаще всего, когда говорят о “бабьем лете”, имеют в виду промежуток с 14 по 21 сентября. Именно в этот период в наших районах усиливается антициклон. Это не всегда Азорский антициклон, который приносит высокие значения температур. По статистике, “бабье лето” нас радует только в одной трети всех сентябрей», — отметила Мокеева.

По ее словам, в текущем году нельзя пообещать таких же теплых температур, которые регистрировались в конце сентября в 2015 году (+25…+27°). Так, по прогнозу гидрометцентра России, сентябрь ожидается теплее обычного лишь на 1°, и всплеска тепла нижегородские синоптики не ждут.

«Первая декада сентября в среднем будет прохладнее обычного на 1−3°. К середине сентября атмосферные процессы перестроятся на более меридиональные направления, поэтому устойчивые воздушные массы возобладают над циклонами, которые будут в первой декаде приносить дожди. Таким образом, следует предположить, что “бабье лето” в этом году все-таки будет, пусть и не такое теплое», — заключила Ольга Мокеева.

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