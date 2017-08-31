Нижегородские синоптики не обещают теплого «бабьего лета» в сентябре 2017 года

Мокеева напомнила, что осень фактически начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на отметке 15° и ниже. «Чаще всего в Нижнем Новгороде это происходит 27 августа, и этот скачок к более низким значениям уже практически произошел. Если же мы посмотрим в народный календарь, то сейчас мы уже находимся в молодом “бабьем лете”. Оно начинается 28 августа и продолжается до 11 сентября. Однако чаще всего, когда говорят о “бабьем лете”, имеют в виду промежуток с 14 по 21 сентября. Именно в этот период в наших районах усиливается антициклон. Это не всегда Азорский антициклон, который приносит высокие значения температур. По статистике, “бабье лето” нас радует только в одной трети всех сентябрей», — отметила Мокеева.