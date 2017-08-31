До +27°С ожидается в Беларуси 1 сентября. В выходные возможны дожди

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По его словам, в первый осенний день в стране будет тепло и солнечно. На погодные условия на территории Беларуси в пятницу, 1 сентября в основном будет влиять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью ожидается +8…+14°С, по востоку в некоторых районах +4…+7°С, днем +21…+27°С. В Минске температура ночью +9…+11°С, днем +22…+24°С.

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В субботу, 2 сентября, территория Беларуси окажется в поле пониженного атмосферного давления, на северо-западе будет действовать малоактивный фронтальный раздел. В некоторых районах по северо-западной части республики прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром может быть слабый туман. Температура воздуха ночью ожидается +7…+14°С. Днем +18…+24°С, по югу — до +26.

В воскресенье, 3 сентября, на погоду повлияет фронтальная система с Балканского полуострова. Ночью в некоторых районах, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью будет +8…+14°С, днем +15…+22°С, по юго-востоку +23…+26°С.