На рынке труда растет спрос на строительные специальности
За лето рынок труда в регионах заметно оживился. Причем, как было два года назад, не люди ищут вакансии, скорее наоборот. Предложений работы гораздо больше, нежели претендентов.
За лето рынок труда в регионах заметно оживился. Причем, как было два года назад, не люди ищут вакансии, скорее наоборот. Предложений работы гораздо больше, нежели претендентов.
Например, в областях вновь почувствовали дефицит строителей. Предприятия готовы набирать специалистов. Только вот специалисты возвращаться не спешат.
В Гомеле
За пять минут до открытия у дверей собралось прилично народа. Возраст разный — от зеленой молодежи до предпенсионеров. В основном мужская сила. Поможет ли стройка ответить на все вопросы посетителей? У столика Гомельского строительного треста № 14 соискатели не задерживаются. Здесь требуется всего один специалист — начальник участка электромонтажных работ, а это высшее образование и опыт. Посетительница на вид лет 50 уточняет:
— Может, бетонщики нужны? Я за мужа пришла. Он сейчас в России дорабатывает неделю. В сентябре домой.
— Нам пока не нужны. Спросите вот у представителя Гомельпромстроя. Кажется, они набирали.
Идем вместе. Одно из строительных управлений Гомельпромстроя нуждается в газосварщиках, монтажниках стройконструкций, водителях:
— Да, бетонщики нам тоже требуются. Работаем вахтовым методом на строительстве атомной станции. Зарплата от 700 рублей. Пусть супруг придет с документами в отдел кадров.
Затяжная тишина возле представителя строительного управления № 47 стройтреста № 14. Здесь готовы брать отделочников: маляров, штукатуров,
— Есть объем работы, а людей не хватает. Вот и сейчас многие подходят. Но образования нет. Нам же нужны опытные профессионалы, а не разнорабочие.
За специалистами на ярмарку центра занятости пришел и представитель частной фирмы — ОДО Дах. Кстати, участвует впервые. Юрисконсульт компании Виктор Яковенко говорит о насущном:
— Выиграли тендеры на новые объекты и сразу почувствовали дефицит рабочих рук. Сейчас могли бы трудоустроить не менее 20 человек. Зарплата от 500 до 1 тысячи рублей. Желающих, увы, не так много, как хотелось бы…
Буровая компания Дельта в этой ярмарке вакансий не участвовала. Предприятие, испытывая схожие кадровые трудности, пошло другим путем: в местных газетах поместило объявление о вакансиях электрогазосварщиков и
— Неожиданно. Достойные условия, все гарантии, и с трудом подбираем нужные нам кадры. Полагаю, сказывается растущая конкуренция фирм, набирающих людей для работы в ближнем зарубежье. Но, уверен, свой рынок труда надо беречь.
На самом деле нынешний расклад закономерен. В межсезонье строительный комплекс испытывал серьезные трудности с объемами работ. Высококвалифицированные кадры ждать перемен не стали. Теперь нужно очень постараться, чтобы вернуть лучших. При том, что, помимо традиционного спроса на белорусских специалистов в России, он теперь появился в Польше и Литве. Если два года назад в Гомельской области только пять фирм занимались зарубежным трудоустройством местных жителей, то нынче их уже 12.
Тем временем.
В Министерстве труда и соцзащиты отмечают увеличение потребности в работниках строительных профессий в целом по стране. Если на 1 декабря прошлого года по стройпрофессиям вакансий было гораздо меньше, чем соискателей, то теперь иная расстановка спроса и предложения. Так, на 1 июня имелось 598 вакансий каменщиков при 476 безработных данной квалификации, 453 вакансии маляра при 344 соискателях, 537 предложений рабочего места для штукатуров при 396 безработных и другие.