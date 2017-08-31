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15:56 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На рынке труда растет спрос на строительные специальности

За лето рынок труда в регионах заметно оживился. Причем, как было два года назад, не люди ищут вакансии, скорее наоборот. Предложений работы гораздо больше, нежели претендентов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Например, в областях вновь почувствовали дефицит строителей. Предприятия готовы набирать специалистов. Только вот специалисты возвращаться не спешат.

В Гомеле мини-ярмарки вакансий проводятся регулярно. Городское управление по труду, занятости и социальной защите видит большие плюсы в таком формате встречи работодателя и соискателя. Это как лакмусовая бумажка. Сразу проявляет весь спектр интересов. Нынче ярмарку вакансий не ориентировали на конкретную отрасль. Приглашали все предприятия и организации, которым нужны кадры. А таковые точно имеются: сейчас в городе на 2,6 тысячи вакансий приходится 1,8 тысячи безработных. И в подавляющем большинстве на ярмарку заявились строительные организации…

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За пять минут до открытия у дверей собралось прилично народа. Возраст разный — от зеленой молодежи до предпенсионеров. В основном мужская сила. Поможет ли стройка ответить на все вопросы посетителей? У столика Гомельского строительного треста № 14 соискатели не задерживаются. Здесь требуется всего один специалист — начальник участка электромонтажных работ, а это высшее образование и опыт. Посетительница на вид лет 50 уточняет:

— Может, бетонщики нужны? Я за мужа пришла. Он сейчас в России дорабатывает неделю. В сентябре домой.

— Нам пока не нужны. Спросите вот у представителя Гомельпромстроя. Кажется, они набирали.

Идем вместе. Одно из строительных управлений Гомельпромстроя нуждается в газосварщиках, монтажниках стройконструкций, водителях:

— Да, бетонщики нам тоже требуются. Работаем вахтовым методом на строительстве атомной станции. Зарплата от 700 рублей. Пусть супруг придет с документами в отдел кадров.

Затяжная тишина возле представителя строительного управления № 47 стройтреста № 14. Здесь готовы брать отделочников: маляров, штукатуров, облицовочников-плиточников. Инспектор по кадрам Светлана Сидоркова удрученно вздыхает:

— Есть объем работы, а людей не хватает. Вот и сейчас многие подходят. Но образования нет. Нам же нужны опытные профессионалы, а не разнорабочие.

За специалистами на ярмарку центра занятости пришел и представитель частной фирмы — ОДО Дах. Кстати, участвует впервые. Юрисконсульт компании Виктор Яковенко говорит о насущном:

— Выиграли тендеры на новые объекты и сразу почувствовали дефицит рабочих рук. Сейчас могли бы трудоустроить не менее 20 человек. Зарплата от 500 до 1 тысячи рублей. Желающих, увы, не так много, как хотелось бы…

Буровая компания Дельта в этой ярмарке вакансий не участвовала. Предприятие, испытывая схожие кадровые трудности, пошло другим путем: в местных газетах поместило объявление о вакансиях электрогазосварщиков и слесарей-монтажников. Работа на объектах России и Катара вахтовым методом. Полный соцпакет. Зарплата — 3.200 рублей. Но даже такие деньги не подняли волну интереса. Генеральный директор предприятия Николай Черношей признается:

— Неожиданно. Достойные условия, все гарантии, и с трудом подбираем нужные нам кадры. Полагаю, сказывается растущая конкуренция фирм, набирающих людей для работы в ближнем зарубежье. Но, уверен, свой рынок труда надо беречь.

На самом деле нынешний расклад закономерен. В межсезонье строительный комплекс испытывал серьезные трудности с объемами работ. Высококвалифицированные кадры ждать перемен не стали. Теперь нужно очень постараться, чтобы вернуть лучших. При том, что, помимо традиционного спроса на белорусских специалистов в России, он теперь появился в Польше и Литве. Если два года назад в Гомельской области только пять фирм занимались зарубежным трудоустройством местных жителей, то нынче их уже 12.

Тем временем.

В Министерстве труда и соцзащиты отмечают увеличение потребности в работниках строительных профессий в целом по стране. Если на 1 декабря прошлого года по стройпрофессиям вакансий было гораздо меньше, чем соискателей, то теперь иная расстановка спроса и предложения. Так, на 1 июня имелось 598 вакансий каменщиков при 476 безработных данной квалификации, 453 вакансии маляра при 344 соискателях, 537 предложений рабочего места для штукатуров при 396 безработных и другие.

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