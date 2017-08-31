Ученики нескольких школ Омска не принесут своим учителям цветы на 1 сентября
Дети и педагоги примут участие в благотворительной акции для помощи больному мальчику.
Дети и педагоги примут участие в благотворительной акции для помощи больному мальчику.
Завтра, 1 сентября, учителя из нескольких школ Омска останутся без традиционных цветочных композиций. Школьники подарят своим педагогам всего по одному букету от каждого класса. Сэкономленные деньги пойдут на помощь больному мальчику. Благотворительную акцию «Дети вместо цветов» проводит БЦ «Радуга». В этом году в ней примут участие семь школ, но по факту их может быть гораздо больше.
Валерий Евстигнеев, руководитель благотворительного фонда «Радуга»:
— Пока о своем желании присоединиться к акции заявили 7 школ города. Но по опыту прошлых лет в итоге в ней поучаствуют гораздо больше учебных заведений.
Акция впервые прошла в 2014 году в Москве. Одна из преподавательниц призвала коллег отказываться от дорогостоящих букетов в пользу благотворительности. Идея была поддержана многими учебными заведениями в России. В 2015 году Омск присоединился к акции.
В этом году все собранные по акции средства будут направлены на приобретение виброжилета для Артура Грядовского. Мальчик болен муковисцидозом. Это тяжелое генетическое заболевание внутренних органов. Болезнь поражает железы, производящие секреты — слизь, слюну, пищеварительные соки, пот, желчь. Поэтому в первую очередь страдают легкие, бронхи, желудок, кишечник, поджелудочная железа, печень. Виброжилет жизненно необходим ребенку. Его стоимость оценивают в 820 000 рублей.