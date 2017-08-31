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16:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 1, 2 и 3 сентября?

Посетить ряд мероприятий в донской столице в ближайшие выходные по традиции предлагает «АиФ-Ростов».

Авиа-шоу над Доном

Главным событием ближайших выходных в Ростове станет грандиозный авиационный праздник, в котором примут участие более 80-ти воздушных судов.

Он состоится 2 и 3 августа в двух местах: в субботу — на аэродроме Военведа, в воскресенье — на городской набережной.

Зрители увидят выступление суперсовременных боевых самолётов и вертолетов, а также технику войск ПВО.

С показательными выступлениями в небо поднимутся пилотажные группы «Витязей» и «Беркутов».

В программе мероприятия — полёты авиамоделей самолётов, выставка-показ ретро-техники ДОСААФ, прыжки спортсменов-парашютистов, учебный бой и плац-концерт.

Все желающие смогут побывать в кабинах самолётов и вертолётов и ознакомиться с тем, как несут службу боевые расчёты комплексов ПВО.

На аэродроме гости праздника отведают шедевры военно-полевой кухни, традиционные донские блюда и напитки.

На набережной пройдет информационно-пропагандистская акция «Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — твой выбор!».

Гоголь. Начало

Премьера фильма «Гоголь. Начало» состоялась в четверг, 31 августа, в девяти кинотеатрах донской столицы.

Коротко о сюжете. Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира.

Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковом Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Здесь же он встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе.

В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый, Таисия Вилкова, Артём Ткаченко, Евгений Стычкин, Ян Цапник, Сергей Бадюк, Павел Деревянко и другие актёры.

Время показа картины 100 минут.

Обращаем внимание, что в прокате идут две версии фильма, рассчитанные на разные возрастные категории: 16+ и 18+.

«Все мальчишки — дураки!»

Спектакль «И вот однажды…, или Все мальчишки — дураки!» в пятницу, 1 сентября, покажет Молодёжный театр.

Это постановка по пьесе современного российского драматурга Ксении Драгунской адресована и взрослым, и детям.

Самое время посмотреть эту веселую историю о необычных превращениях, о вечном споре между мальчиками и девочками, о детских страхах перед лысым чудовищем и о том, что не мешало бы всем взрослым вспомнить, как они были маленькими: прыгали, визжали, топали ногами и дрались подушками.

Спектакль говорит нам, что нельзя забывать: все мы родом из детства. Надо вспомнить себя маленьким — такой рецепт хорошего настроения предлагает Молодёжный театр.

Продолжительность спектакля 70 минут. Начало в 9 часов.

Адрес театра: пл. Свободы, 3.

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