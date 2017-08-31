Ученые рассказали, как изменится численность населения в Башкирии к 2030 году

Точнее, даже четыре варианта этого прогноза — низкий (или пессимистичный), средний (реалистичный), высокий (оптимистичный) и базовый (инерционный, при котором все показатели — рождаемости, смертности, миграции — останутся без изменений на протяжении всего прогнозного периода).

При самом неблагоприятном раскладе, через 13 лет в регионе останется 3,78 млн жителей, при самом благоприятном — 3,97 млн. Напомним, сейчас в Республике Башкортостан живут 4,07 млн человек.

По словам старшего научного сотрудника Института стратегических исследований РБ Наили Шамсутдиновой, при любом развитии событий демографические тренды (общие для Башкортостана и России) сохранятся: это снижение числа рождений, старение населения, снижение численности трудоспособного населения и как следствие рост демографической нагрузки (количества детей и пенсионеров) на трудоспособное население.