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15:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Ученые рассказали, как изменится численность населения в Башкирии к 2030 году

УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Ученые Центра изучения человеческого капитала Института стратегических исследований РБ составили прогноз демографической ситуации в республике вплоть до 2030 года.

Точнее, даже четыре варианта этого прогноза — низкий (или пессимистичный), средний (реалистичный), высокий (оптимистичный) и базовый (инерционный, при котором все показатели — рождаемости, смертности, миграции — останутся без изменений на протяжении всего прогнозного периода).

При самом неблагоприятном раскладе, через 13 лет в регионе останется 3,78 млн жителей, при самом благоприятном — 3,97 млн. Напомним, сейчас в Республике Башкортостан живут 4,07 млн человек.

По словам старшего научного сотрудника Института стратегических исследований РБ Наили Шамсутдиновой, при любом развитии событий демографические тренды (общие для Башкортостана и России) сохранятся: это снижение числа рождений, старение населения, снижение численности трудоспособного населения и как следствие рост демографической нагрузки (количества детей и пенсионеров) на трудоспособное население.

От чего зависит численность населения, зачем уезжают и от чего умирают жители Башкирии и для чего нам нужно министерство семьи — читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».

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