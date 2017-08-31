Синоптики: Дождливо и холодно будет только в первые дни сентября

Но, как успокоили специалисты Ростовского гидрометцентра, уже на следующей неделе в регионе снова установятся солнце и комфортная температура. В целом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие два месяца у жителей региона еще будет возможность насладиться осенним теплом.

«Первого сентября дождь вероятен только ночью, может быть еще рано утром. Потом ожидается прекращение на некоторое время дождя. Во второй половине дня снова дождь — и по Ростову, и по области. Похолодание сохранится в течение 2−3 дней. Затем снова начнется прогрев воздуха», — говорит начальник Ростовского гидрометцентра Наталья Самолётова.