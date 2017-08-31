В День знаний в Челябинской области будет ветрено, но тепло

Первого сентября в Челябинской области воздух прогреется до 25, на юге — 32 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В предстоящие сутки, по данным синоптиков, осадков не ожидается, местами возможны туманы, в ночь на пятницу будет плюс 11−16, в горах — на пять градусов прохладнее, днем 1 сентября — плюс 20−25, в южной половине — до 32, отдельные порывы северного — северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью будет плюс 12−14, не исключены туманы, завтра днем — 23−25, усиление северного ветра до 6−11 м/с.