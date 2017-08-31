В Уфе в День знаний перекроют улицу Заки Валиди
УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 1 сентября с 15.00 до 23.00 часов будет временное закрыто движения транспорта по улице Заки Валиди на участке от улицы Аксакова до улицы Гафури.
УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 1 сентября с 15.00 до 23.00 часов будет временное закрыто движения транспорта по улице Заки Валиди на участке от улицы Аксакова до улицы Гафури.
Это будет сделано в связи с проведением в Уфе
«Здравствуй, студент!» — один из самых массовых и масштабных праздников столицы Башкортостана, ежегодно собирает более 10 тысяч студентов различных учебных заведений Уфы и республики.