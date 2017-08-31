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16:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе в День знаний перекроют улицу Заки Валиди

УФА, 31 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 1 сентября с 15.00 до 23.00 часов будет временное закрыто движения транспорта по улице Заки Валиди на участке от улицы Аксакова до улицы Гафури.

Это будет сделано в связи с проведением в Уфе культурно-развлекательной программы под открытым небом «Здравствуй, студент». Администрация г. Уфы сообщает об этом на своем сайте и приносит извинения за возможные неудобства.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

«Здравствуй, студент!» — один из самых массовых и масштабных праздников столицы Башкортостана, ежегодно собирает более 10 тысяч студентов различных учебных заведений Уфы и республики.

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