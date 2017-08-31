В День города в Волгограде выступит пилотажная группа «Регион»

В День рождения города в небе над Центральной набережной выступит одна из лучших пилотажных групп — «Регион».

Фигуры группового высшего пилотажа исполнят 4 самолета, управляемые мастерами международного уровня.

Зрители увидят синхронные «бочки» и эффектные роспуски, боевые развороты и перестроения на минимальных дистанциях, а также знаменитую «петлю Нестерова» и встречные проходы.

Для демонстрации лётного мастерства группа использует учебно-тренировочные самолёты L-39 Albatros, которые широко известны во всём мире. Лёгкие и манёвренные, эти крылатые машины развивают максимальную скорость до 900 км/ч.