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16:58 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В День города в Волгограде выступит пилотажная группа «Регион»

В воскресенье, 10 сентября, волгоградцев ожидает настоящий сюрприз.

В День рождения города в небе над Центральной набережной выступит одна из лучших пилотажных групп — «Регион».

Фигуры группового высшего пилотажа исполнят 4 самолета, управляемые мастерами международного уровня.

Зрители увидят синхронные «бочки» и эффектные роспуски, боевые развороты и перестроения на минимальных дистанциях, а также знаменитую «петлю Нестерова» и встречные проходы.

Для демонстрации лётного мастерства группа использует учебно-тренировочные самолёты L-39 Albatros, которые широко известны во всём мире. Лёгкие и манёвренные, эти крылатые машины развивают максимальную скорость до 900 км/ч.

Во время выступления на бортах самолетов будут установлены камеры, которые позволяют вести съемку даже на таких экстремальных скоростях. По итогам выступления пилотажная группа «Регион» разместит на сайте компании видео, благодаря которому каждый желающий сможет увидеть Волгоград с высоты птичьего полёта.

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