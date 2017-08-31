С 11 сентября в центре Казани заработает новая муниципальная парковка на 10 машино-мест
(Город Казань KZN.RU, 31 августа). С 11 сентября в центре Казани заработает еще одна муниципальная парковка.
(Город Казань KZN.RU, 31 августа). С 11 сентября в центре Казани заработает еще одна муниципальная парковка.
В соответствии с постановлением Исполкома Казани от 30 января 2017 года № 162 в целях повышения безопасности дорожного движения на ул. Айвазовского (на участке от ул. Роща Фрунзе до пересечения с ул. Волкова) с четной стороны улицы в рамках
Оплата на муниципальных парковках осуществляется в соответствии с утвержденными правилами пользования посредством
Исполнительный комитет Казани рекомендует всем автомобилистам руководствоваться предписаниями дорожных знаков и разметки, а также обращать особое внимание на информационные указатели и щиты.
Напомним, что на муниципальных уличных парковках установлена предоплатная система, т.е. оплату необходимо выполнить перед началом парковки. Несоблюдение данного правила, так же как требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги или нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств являются административными правонарушениями, сообщает Комитет по транспорту Исполкома Казани.