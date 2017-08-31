С 11 сентября в центре Казани заработает новая муниципальная парковка на 10 машино-мест

Источник: Город Казань.KZN.RU

В соответствии с постановлением Исполкома Казани от 30 января 2017 года № 162 в целях повышения безопасности дорожного движения на ул. Айвазовского (на участке от ул. Роща Фрунзе до пересечения с ул. Волкова) с четной стороны улицы в рамках государственно-частного партнерства организована муниципальная платная парковка на 10 машино-мест. В настоящее время там ведется работа по установке соответствующих дорожных знаков и информационных щитов, нанесению дорожной разметки парковочных мест.

Оплата на муниципальных парковках осуществляется в соответствии с утвержденными правилами пользования посредством смс-сообщения, мобильного приложения и через паркомат, установленный в зоне действия парковки на пересечении улиц Бутлерова — Муштари. Размер платы за пользование парковкой составляет 50 рублей в час. Подробная информация размещена на портале Казанского парковочного пространства.

Исполнительный комитет Казани рекомендует всем автомобилистам руководствоваться предписаниями дорожных знаков и разметки, а также обращать особое внимание на информационные указатели и щиты.