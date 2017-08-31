Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Жесткий комментарий бойца "Азова" про арку Крымского моста
10 чудовищных медицинских ошибок
"Мне очень страшно": Чулпан Хаматова об аресте Серебренникова
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
"У меня плюс 13": смелая Кожевникова показала тело после родов
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Беременная Ковальчук показала активный отдых в Испании - СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
16:59 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 11 сентября в центре Казани заработает новая муниципальная парковка на 10 машино-мест

(Город Казань KZN.RU, 31 августа). С 11 сентября в центре Казани заработает еще одна муниципальная парковка.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В соответствии с постановлением Исполкома Казани от 30 января 2017 года № 162 в целях повышения безопасности дорожного движения на ул. Айвазовского (на участке от ул. Роща Фрунзе до пересечения с ул. Волкова) с четной стороны улицы в рамках государственно-частного партнерства организована муниципальная платная парковка на 10 машино-мест. В настоящее время там ведется работа по установке соответствующих дорожных знаков и информационных щитов, нанесению дорожной разметки парковочных мест.

Оплата на муниципальных парковках осуществляется в соответствии с утвержденными правилами пользования посредством смс-сообщения, мобильного приложения и через паркомат, установленный в зоне действия парковки на пересечении улиц Бутлерова — Муштари. Размер платы за пользование парковкой составляет 50 рублей в час. Подробная информация размещена на портале Казанского парковочного пространства.

Исполнительный комитет Казани рекомендует всем автомобилистам руководствоваться предписаниями дорожных знаков и разметки, а также обращать особое внимание на информационные указатели и щиты.

Напомним, что на муниципальных уличных парковках установлена предоплатная система, т.е. оплату необходимо выполнить перед началом парковки. Несоблюдение данного правила, так же как требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги или нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств являются административными правонарушениями, сообщает Комитет по транспорту Исполкома Казани.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
С 11 сентября в центре Казани заработает новая муниципальная парковка на 10 машино-мест
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Умер актер Мухтарбек Кантемиров
Табаков предложил Серебренникову поставить в МХТ новые спектакли
Сергей Шнуров станет ведущим программы «Лучший котик страны» на Первом
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь