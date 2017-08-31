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17:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде изменены с 31 августа в целях улучшения транспортного обслуживания населения

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, нововведения коснулись маршрутов 41, 52, 61, 80.

Источник: РИА "Новости"

41 маршрут «Микрорайон Седьмое небо — микрорайон Кузнечиха-2»: от микрорайона Кузнечиха-2 по улицам Маршала Рокоссовского, Академика Сахарова, Цветочная с заменой конечного остановочного пункта «Микрорайон Кузнечиха-2» на «Микрорайон Цветы», в обратном направлении — по той же схеме.

52 маршрут «Микрорайон Седьмое небо — микрорайон Верхние Печеры»: заменяется конечный остановочный пункт «Микрорайон Верхние Печеры» на «Улица Деловая», конечный остановочный пункт «Микрорайон Седьмое небо» — на «Улица Бурнаковская», путь следования: от улицы Сергея Акимова до улицы Бурнаковская, от улицы Родионова до улицы Деловая в обоих направлениях.

61 маршрут «Улица Долгополова — микрорайон Верхние Печеры»: от микрорайона Верхние Печеры по улицам Богдановича, Верхнепечерская, Германа Лопатина и далее — по маршруту. В обратном направлении — по той же схеме.

80 маршрут «Улица Долгополова — Кузнечиха-2»: заменяется конечный остановочный пункт «Микрорайон Кузнечиха-2» на «Микрорайон Цветы», путь следования: от улицы Ванеева по улицам Академика Сахарова и Цветочная, в обратном направлении — по той же схеме.

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