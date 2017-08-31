Табаков предложил Серебренникову поставить в МХТ новые спектакли
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Перед собором труппы МХТ имени Чехова на Основной сцене театра артисты представили фрагмент спектакля «Зойкина квартира» Кирилла Серебренникова.
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Перед собором труппы МХТ имени Чехова на Основной сцене театра артисты представили фрагмент спектакля «Зойкина квартира» Кирилла Серебренникова.
Так, актрисы Лика Рулла и Ксения
«Надеюсь, Кирилл (Серебренников — ИФ) поставит на этой сцене еще не мало хороших спектаклей», — сказал он.
Серебренников также ставил в МХТ спектакли «Лес», «Человек-подушка».
В настоящее время режиссёр находится под арестом в своей квартире.
Серебренников обвиняется в организации хищения 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».
Суд запретил Серебренникову покидать место жительства, пользоваться интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, отправлять и получать телеграммы, кроме исключительных случаев. Согласно законодательству, следователь может разрешить Серебренникову посещать место работы — театр «Гоголь-центр».