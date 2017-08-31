Табаков предложил Серебренникову поставить в МХТ новые спектакли

Источник: РИА "Новости"

Так, актрисы Лика Рулла и Ксения Лаврова-Глинка исполнили один из отрывков постановки, премьера которой состоялась в МХТ в 2012 году. На сборе труппы в четверг худрук МХТ Олег Табаков выразил надежду, что Серебренников продолжит творческую деятельность и поставит на сцене театра новые спектакли.

«Надеюсь, Кирилл (Серебренников — ИФ) поставит на этой сцене еще не мало хороших спектаклей», — сказал он.

Серебренников также ставил в МХТ спектакли «Лес», «Человек-подушка».

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В настоящее время режиссёр находится под арестом в своей квартире.

Серебренников обвиняется в организации хищения 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».