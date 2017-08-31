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17:08 (мск), источник: Интерфакс

Табаков предложил Серебренникову поставить в МХТ новые спектакли

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Перед собором труппы МХТ имени Чехова на Основной сцене театра артисты представили фрагмент спектакля «Зойкина квартира» Кирилла Серебренникова.

Источник: РИА "Новости"

Так, актрисы Лика Рулла и Ксения Лаврова-Глинка исполнили один из отрывков постановки, премьера которой состоялась в МХТ в 2012 году. На сборе труппы в четверг худрук МХТ Олег Табаков выразил надежду, что Серебренников продолжит творческую деятельность и поставит на сцене театра новые спектакли.

«Надеюсь, Кирилл (Серебренников — ИФ) поставит на этой сцене еще не мало хороших спектаклей», — сказал он.

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Серебренников также ставил в МХТ спектакли «Лес», «Человек-подушка».

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В настоящее время режиссёр находится под арестом в своей квартире.

Серебренников обвиняется в организации хищения 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Суд запретил Серебренникову покидать место жительства, пользоваться интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, отправлять и получать телеграммы, кроме исключительных случаев. Согласно законодательству, следователь может разрешить Серебренникову посещать место работы — театр «Гоголь-центр».

8 комментариевк этой статье
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Комментарии8
Комментарии
8
Эдуард Иванов
Вот только из зоны выйдет.... и сразу в МХАТ. Новый спектакль ставить, точнее бюджеты осваивать. Интересно, подставит Табакова или туетом сыграют?
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