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17:58 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Спасать жизни — легко! Как работают станции переливания крови

Донором может стать каждый.

Петербург опять столкнулся с нехваткой крови: запасы первой группы достигли критического минимума. Оказались в дефиците и остальные группы с отрицательным резус-фактором. За две недели ситуация пришла в норму: неравнодушные жители города спасли жизни людей. Эксперты утверждают: помогать легко, стоит только захотеть.

Замороженный резерв

«Красные кровяные тельца первой группы крови — до 500 миллилитров — можно переливать всем пациентам, — говорит Надежда Цыбульская, и.о. главврача петербургской станции переливания крови. — Если какой-то группы нет, ею можно заменить. Вот почему она так востребована. Также востребованы редкие группы с отрицательным резус-фактором и определенным фенотипом».

С июня по август кадровые доноры, сдающие кровь на регулярной основе, уезжают в отпуска. Дефицит — сезонное явление, говорят врачи. Поэтому на две недели Городская станция переливания возобновила прием первичных доноров. Это позволило пополнить запасы первой и третьей групп. В предстоящие месяцы — сентябрь, октябрь и ноябрь — станция будет работать в нормальном режиме: доноры вернутся в город. Осенью традиционно заготовка крови и ее компонентов увеличивается на 30%.

На самый крайний случай существует специальный резерв. «У нас на остатках есть замороженные клетки крови, которые мы можем разморозить в любой момент, — объясняет Цыбульская. — Если не хватает редких групп, возьмем из базы. Единственный недостаток — разморозка занимает около 2−2,5 часов», — говорит Надежда Цыбульская. По ее словам, на остатках числятся сотни литров эритроцитсодержащих компонентов и тонны плазмы.

Кровь на «карантине»

После сдачи кровь разделяют на компоненты. На шесть месяцев ее отправляют на карантинное хранение — это инкубационный период ВИЧ, гепатита B и С. Выявить их сразу удается не всегда, поэтому через полгода донор должен прийти и сдать анализы повторно. Если подтвердится, что человек здоров и кровь не была инфицирована, ее отправят в больницу.

«Если донор приходит нерегулярно, либо раз в пять лет — он, конечно, молодец, но сверхпомощи ни больнице, ни Службе крови он не принес. Только регулярное, кадровое донорство реально спасает пациентов», — считает Станислав Давыдов, специалист по пропаганде Службы крови.

«К сожалению, сложилась традиция, что доноры выстраиваются в очередь на пункты переливания после катастроф и ЧП, — отмечает Станислав. — Парадокс в том, что именно в такие периоды кровь нужна меньше всего. Мы к таким ситуациям всегда готовы, что показал недавний теракт в метрополитене: ни одной сорванной операции».

Гораздо сложнее работать в штатном режиме, ежедневно и бесперебойно снабжая кровью десятки больниц. «Если донор приходит под воздействием эмоций, вероятность, что он вернется, крайне мала. И его кровь будет лежать, занимать полку, куда мы могли бы положить компоненты крови кадровых доноров», — говорит Давыдов.

Если донор не явится на повторные анализы через полгода, его кровь никуда не выбросят. Но чтобы перелить ее пациенту, придется провести процедуру инактивации вирусов и бактерий — предотвратить возможное заражение. По словам медиков, стоит это очень дорого. Деньги могли бы пойти, например, на обновление оборудования.

«Помогите на операцию»

Периодически в социальных сетях появляются объявления с просьбой сдать кровь адресно, для операции конкретному человеку. Но прямого переливания ни в одной развитой стране мира, ни в России нет уже лет 30, заявляют врачи. В больнице лишь могут рекомендовать родственникам пополнить банк донорской крови. Часто эти слова воспринимают слишком буквально.

«Несколько лет назад мы столкнулись с ужасной ситуацией, — вспоминает Давыдов. — Солистку одной рок-группы (“Слот” — прим.ред) на автограф-сессии ударил ножом неадекватный фанат. Ее доставили в больницу, врач сказал: было бы неплохо, если в учреждение придут несколько доноров. У этой группы одно фанатское сообщество — сотни тысяч человек. Представляете, что творилось в пункте переливания в Мариинской больнице? У нас телефон разрывался от федеральных каналов, СМИ, доноров сутками напролет. С одной стороны хорошо, что был такой отклик. Но мы же понимаем, что вероятность возвращения этих доноров повторно практически равна нулю».

Избежать дефицита

Возраст доноров в Петербурге помолодел. Раньше, в основном, он составлял от 40 до 60 лет, сейчас — от 25 до 35.

«Я стала донором в 2010 году, — говорит Алина Лучникова, кадровый донор. — Тогда в городе был острый недостаток крови. Услышав лекцию об этом в нашем вузе, не раздумывая побежала сдавать вместе с друзьями, а потом стала руководителем проекта “Клуб доноров университета кино и телевидения”. Три года назад я закончила вуз, но клуб доноров существует до сих пор и продолжает организовывать акции. Кровь стараюсь сдавать не реже двух раз год, а то и чаще». Сейчас Алина Лучникова приближается к показателю в 20 донаций.

По словам врачей, городу не хватает именно таких — кадровых доноров. В Петербурге ежегодно сдают кровь порядка 50 тысяч человек. Если бы каждый стабильно приходил на пункт переливания два раза в год, критических ситуаций не возникало бы вообще.

Сейчас ситуация стабилизировалась, и Станция переливания прекращает прием первичных доноров. Медики призывают петербуржцев пополнять ряды кадровых.

«Всегда есть потребность во всех группах крови: если какая-то “не нужна” сегодня — наверняка она понадобится завтра, и спасет чью-то жизнь», — отмечает Надежда Цыбульская. Доноров ждут в течение всего года.

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