Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
10 чудовищных медицинских ошибок
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сотня российских "убийц танков" встревожила Запад – СМИ
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Беременная Ковальчук показала активный отдых в Испании - СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
17:15 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму начнутся раскопки средневековой резиденции Калга-Султана

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Симферополе начнутся археологические раскопки на месте, где, по данным историков, располагался средневековый дворцовый комплекс Калга-Султана, сообщил заместитель председателя госкомитета крымского правительства по охране культурного наследия Вячеслав Зарубин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы получили полную поддержку главы республики. Будут проведены археологические исследования на улице Воровского. Сейчас стоит вопрос об открытом листе. Он в ближайшее время будет получен», — сказал Зарубин журналистам.

По его словам, раскопки будет вести Институт археологии Крыма РАН.

«Специалисты проведут там исследования. Выяснят, что там осталось от дворца Калги-Султану. Подобрана вся историческая часть, все источники, где что описывалось. Мы поставим наконец-то точку в этом длинном вопросе», — сказал Зарубин.

Он также подчеркнул, что никаких строительных работ на этом месте до проведения археологической экспертизы вестись не будет.

Калга — титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства. Резиденцией был дворец, который располагался в районе нынешнего симферопольского парка Салгрика, неподалеку от гостиницы «Москва».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Koktebel Jazz Party-2017: трансляция в формате 360 градусов, дельфины и никакой политики
Для монтажа арок Крымского моста в сентябре предусмотрят резервный срок
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В Кремле отреагировали на публикацию о новом «фаворите» Путина
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в сентябре
Умер актер Мухтарбек Кантемиров
Табаков предложил Серебренникову поставить в МХТ новые спектакли
Сергей Шнуров станет ведущим программы «Лучший котик страны» на Первом
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Skoda готовит быстрый, но дорогой кроссовер Как стало известно Авто Mail.Ru, компания Skoda в середине 2018 года представит «горячую» версию своего нового кроссовера Kodiaq — Kodiaq RS
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции Звездные гости прошли по красной дорожке торжественной церемонии и побывали на мировой премьере фильма «Короче»
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Ксения Собчак удивила поклонников интерьером комнаты сына Телеведущая похвасталась в соцсетях, каким новым шкафчиком она украсила комнату Платона, но мнения ее подписчиков по поводу этого предмета обстановки разделились.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь