В Крыму начнутся раскопки средневековой резиденции Калга-Султана
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Симферополе начнутся археологические раскопки на месте, где, по данным историков, располагался средневековый дворцовый комплекс
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Симферополе начнутся археологические раскопки на месте, где, по данным историков, располагался средневековый дворцовый комплекс
«Мы получили полную поддержку главы республики. Будут проведены археологические исследования на улице Воровского. Сейчас стоит вопрос об открытом листе. Он в ближайшее время будет получен», — сказал Зарубин журналистам.
По его словам, раскопки будет вести Институт археологии Крыма РАН.
«Специалисты проведут там исследования. Выяснят, что там осталось от дворца
Калга — титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства. Резиденцией был дворец, который располагался в районе нынешнего симферопольского парка Салгрика, неподалеку от гостиницы «Москва».