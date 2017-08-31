В Крыму начнутся раскопки средневековой резиденции Калга-Султана

Источник: РИА "Новости"

«Мы получили полную поддержку главы республики. Будут проведены археологические исследования на улице Воровского. Сейчас стоит вопрос об открытом листе. Он в ближайшее время будет получен», — сказал Зарубин журналистам.

По его словам, раскопки будет вести Институт археологии Крыма РАН.

«Специалисты проведут там исследования. Выяснят, что там осталось от дворца Калги-Султану. Подобрана вся историческая часть, все источники, где что описывалось. Мы поставим наконец-то точку в этом длинном вопросе», — сказал Зарубин.

Он также подчеркнул, что никаких строительных работ на этом месте до проведения археологической экспертизы вестись не будет.