Сергей Шнуров станет ведущим программы «Лучший котик страны» на Первом
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет ведущим программы «Лучший котик страны» на Первом канале, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет ведущим программы «Лучший котик страны» на Первом канале, сообщили «Интерфаксу» в
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Сам Шнуров пояснил, что это программа не о котах, а о людях, потому что «коты очень похожи на своих хозяев». «Например, у меня был кот, который, несмотря на то, что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела», — цитирует его слова
Авторы программы проедут по городам России от Владивостока до Калининграда «в поисках ответа на вопрос — за что же мы любим кошек и как сделать так, чтобы они полюбили нас». Премьера шоу состоится в воскресенье, 2 сентября, в 12:15.