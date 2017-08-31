Сергей Шнуров станет ведущим программы «Лучший котик страны» на Первом

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе отметили, что предводитель группы «Ленинград» предстанет таким, каким его мало кто видел — домашним котовладельцем.

«Шнуров откроет двери своей квартиры, чтобы показать, кто у него в доме хозяин — он или его кот Васька. Вместе с Сергеем мы погуляем по Санкт-Петербургу, попадем в самые тайные места Северной столицы — подвалы Эрмитажа, окажемся на ночных крышах города, отправимся в плавание с настоящим котом-боцманом», — рассказали в пресс-службе.

Сам Шнуров пояснил, что это программа не о котах, а о людях, потому что «коты очень похожи на своих хозяев». «Например, у меня был кот, который, несмотря на то, что его кормили черной икрой с ложечки, все равно был похож на драного уличного котяру. Поэтому наша передача не о котах, а про нас с вами. Такие дела», — цитирует его слова пресс-служба.