«Школа четырех президентов» в Симферополе 1 сентября примет первых учеников

Источник: РИА "Новости"

Неформально долгострой прозвали «школой четырех президентов» — стройка пережила правление четырех украинских глав государств, каждый из которых обещал достроить ее в кратчайшие сроки. И только после воссоединения Крыма с Россией за школу взялись основательно.

Сейчас в школе идут последние приготовления к началу учебного года. Она рассчитана на 33 класса (825 учебных мест) общей площадью 9042,2 квадратных метра. Учебное заведение оснащено современным оборудованием, включая системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, пропускными турникетами и рамками-металлоискателяи на входе.

Техническое оснащение помещений отвечает всем современным требованиям. Наряду с традиционными учебными классами есть и аудитории, где дети смогут получать дополнительное образование.

Например, в школе есть свои классы по обработке дерева и металла, укомплектованные соответствующим оборудованием, мультимедийный лингафонный кабинет для изучения иностранного языка, швейный класс и другие обучающие аудитории.

Также в учебном заведении созданы все условия для активных занятий спортом — на территории находится большое поле со спортивной площадкой, а в помещении оборудован функциональный спортзал.