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17:13 (мск), источник: РИА Крым

«Школа четырех президентов» в Симферополе 1 сентября примет первых учеников

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости (Крым). В симферопольском микрорайоне Фонтаны в День знаний торжественно откроют общеобразовательную среднюю школу № 44. Ее строительство длилось почти четверть века, и сегодня здание полностью готово к учебному процессу, классы ждут детей.

Источник: РИА "Новости"

Неформально долгострой прозвали «школой четырех президентов» — стройка пережила правление четырех украинских глав государств, каждый из которых обещал достроить ее в кратчайшие сроки. И только после воссоединения Крыма с Россией за школу взялись основательно.

Сейчас в школе идут последние приготовления к началу учебного года. Она рассчитана на 33 класса (825 учебных мест) общей площадью 9042,2 квадратных метра. Учебное заведение оснащено современным оборудованием, включая системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, пропускными турникетами и рамками-металлоискателяи на входе.

Техническое оснащение помещений отвечает всем современным требованиям. Наряду с традиционными учебными классами есть и аудитории, где дети смогут получать дополнительное образование.

Например, в школе есть свои классы по обработке дерева и металла, укомплектованные соответствующим оборудованием, мультимедийный лингафонный кабинет для изучения иностранного языка, швейный класс и другие обучающие аудитории.

Также в учебном заведении созданы все условия для активных занятий спортом — на территории находится большое поле со спортивной площадкой, а в помещении оборудован функциональный спортзал.

Торжественная церемония открытия школы № 44 и линейка, посвященная Дню знаний, состоятся в пятницу утром. В мероприятиях примут участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

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