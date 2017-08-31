Скандал с наследством Александра Аполлонова разгорается в Краснодаре

В списке украденного значатся более 260 работ. В качестве подозреваемой заявители упоминают гражданскую жену Аполлонова. Якобы женщина, после того как дом скульптора был оформлен на нее, выставила его на продажу со всем имуществом. Произошло это еще до трагической аварии. Мастер собирался восстановить справедливость через суд, но не успел.