Скандал с наследством Александра Аполлонова разгорается в Краснодаре
Сыновья погибшего в ДТП скульптора обратились в полицию с заявлением о хищении имущества на 100 миллионов рублей.
Сыновья погибшего в ДТП скульптора обратились в полицию с заявлением о хищении имущества на 100 миллионов рублей.
В списке украденного значатся более 260 работ. В качестве подозреваемой заявители упоминают гражданскую жену Аполлонова. Якобы женщина, после того как дом скульптора был оформлен на нее, выставила его на продажу со всем имуществом. Произошло это еще до трагической аварии. Мастер собирался восстановить справедливость через суд, но не успел.