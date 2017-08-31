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18:13 (мск), источник: Время Воронежа

Воронеж планирует закупить 119 спецмашин

Городские власти объявили ряд аукционов на покупку коммунальной техники. Администрация планирует приобрести 119 различных спецмашин, рассказали интернет-газете «Время Воронежа» в пресс-службе мэрии 31 августа.

Источник: Время Воронежа

Это тракторы, самосвалы, грейдеры, снегопогрузчики, малая техника и другие машины. В сумме максимальная цена контрактов составила около 400 млн рублей.

Заказчиками выступили комбинаты благоустройства районов. Больше всего техники заказали для Коминтерновского и Ленинского районов. Там комбинаты получат по 26 новых машин. Для Центрального района заказали 24 единицы техники, для Советского — 22, Левобережного — 12, Железнодорожного — 9.

Число машин рассчитывали в зависимости от убираемой площади. Коммунальные машины быстро изнашиваются при ежесуточной работе. Техника 2008−2009 года уже сильно изношена, объяснили в пресс-службе мэрии. Администрация города ежегодно закупает новую технику, но в таком объеме — впервые за последние годы.

Ранее интернет-газета «Время Воронежа» уже сообщала о торгах на закупку 28 машин для комбинатов благоустройства на 148,5 млн рублей. Эти торги являются частью тендеров на 119 единиц техники, а сумма контрактов входит в 400 млн рублей, направленных на закупки.

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