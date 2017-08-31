Воронеж планирует закупить 119 спецмашин
Городские власти объявили ряд аукционов на покупку коммунальной техники. Администрация планирует приобрести 119 различных спецмашин, рассказали
Городские власти объявили ряд аукционов на покупку коммунальной техники. Администрация планирует приобрести 119 различных спецмашин, рассказали
Это тракторы, самосвалы, грейдеры, снегопогрузчики, малая техника и другие машины. В сумме максимальная цена контрактов составила около 400 млн рублей.
Заказчиками выступили комбинаты благоустройства районов. Больше всего техники заказали для Коминтерновского и Ленинского районов. Там комбинаты получат по 26 новых машин. Для Центрального района заказали 24 единицы техники, для Советского — 22, Левобережного — 12, Железнодорожного — 9.
Число машин рассчитывали в зависимости от убираемой площади. Коммунальные машины быстро изнашиваются при ежесуточной работе. Техника 2008−2009 года уже сильно изношена, объяснили в
Ранее