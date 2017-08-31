Воронеж планирует закупить 119 спецмашин

Источник: Время Воронежа

Это тракторы, самосвалы, грейдеры, снегопогрузчики, малая техника и другие машины. В сумме максимальная цена контрактов составила около 400 млн рублей.

Заказчиками выступили комбинаты благоустройства районов. Больше всего техники заказали для Коминтерновского и Ленинского районов. Там комбинаты получат по 26 новых машин. Для Центрального района заказали 24 единицы техники, для Советского — 22, Левобережного — 12, Железнодорожного — 9.

Число машин рассчитывали в зависимости от убираемой площади. Коммунальные машины быстро изнашиваются при ежесуточной работе. Техника 2008−2009 года уже сильно изношена, объяснили в пресс-службе мэрии. Администрация города ежегодно закупает новую технику, но в таком объеме — впервые за последние годы.