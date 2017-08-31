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21:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

Суд оштрафовал клинику, в которой пациентка впала в кому после операции

Росздравнадзор обнаружил, что в медучреждении не было оборудования для подобных хирургических вмешательств.

Вынесено первое судебное решение по клинике красоты, в которой пермячка впала в кому после операции.

Арбитражный суд Пермского края вынес решение об административном наказании ЗАО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья». Юридическое лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Истцом в судебном разбирательстве выступило территориальное отделение Росздравнадзора. После обращения к ним дочери пострадавшей, они провели свою проверку. Эксперты сошлись во мнении, что при косметологической операции и после неё женщине оказывали услуги некачественно, после чего она впала в кому.

Напомним, о том, что с пациенткой после операции что-то не так, родные узнали случайно. Не дождавшись маму с операции, дочка приехала в клинику и обнаружила, что женщина не отходит от наркоза, а медпорсонал не предпринимает необходимых мер.

На скорой родные увези женщину в медсанчасть № 4 в надежде на помощь квалифицированных специалистов.

Как стало известно «АиФ-Прикамье», Росздравнадзор обнаружил многочисленные нарушения условий лицензирования. По данным проверки, в «Философии красоты и здоровья» отсутствуют оборудование, манипуляционная и диагностический кабинет, необходимые для проведения анестезии и реанимации. Кроме того, для проведения пластической операции в учреждении не было необходимого оборудования.

По закону клинике грозил штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Ответчик признал часть нарушений и суд решил оштрафовать учреждение лишь на 50 тысяч рублей.

Родные пациентки считают наказание недостаточным. По словам дочери пострадавшей, результаты проверки Росздравнадзора подтвердили серьёзные нарушения. Наказание, которое вынес Арбитражный суд по заявлению Росздравнадзора, это только начало. Семья готовит частные исковые заявления в суд. Также, по словам дочери пострадавшей, проверки обстоятельств происшествия ведут правоохранительные ведомства, у которых уже есть основания для возбуждения пары уголовных дел в отношении «Философии красоты и здоровья» и конкретных её сотрудников.

Пациентка, которой в клинике оказали некачественные услуги, восстановить здоровье до сих пор не удалось.

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