«Не приноси в школу семечек». «Ъ» напоминает школьные правила

До революции поведение школьников всеобъемлюще регламентировалось принятыми в 1874 году Правилами для учеников гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения и дополняющими их Правилами о взысканиях.

§ $3 Правил 1874 года

Ученики для собственной своей пользы должны относиться к своим начальникам и наставникам с полным доверием и откровенностью, ибо лишь при этом условии могут получать от них и помощь, и добрый совет, и полезное наставление…

Ученики для собственной своей пользы должны относиться к своим начальникам и наставникам с полным доверием и откровенностью, ибо лишь при этом условии могут получать от них и помощь, и добрый совет, и полезное наставление…

Мудрое правило. Кто недоверчив и не откровенен, пусть пеняет на себя.

§ $3 Правил 1874 года

При встрече с государем императором и членами императорской фамилии ученики обязаны останавливаться и снимать кепи, а при встрече с господином министром народного просвещения и товарищем его, попечителем учебного округа и его помощником, а также с губернаторами и архиереями ученики обязаны отдавать им должное почтение.

При встрече с государем императором и членами императорской фамилии ученики обязаны останавливаться и снимать кепи, а при встрече с господином министром народного просвещения и товарищем его, попечителем учебного округа и его помощником, а также с губернаторами и архиереями ученики обязаны отдавать им должное почтение.

Правило полезное и необходимое, но почти неприменимое в наши дни. Демократизация общества привела к тому, что нынешних императоров, министров и губернаторов едва ли возможно встретить на улице, поэтому современным школьникам ломать кепи буквально не перед кем.

§ $3 Правил 1874 года

Ученики не должны приносить с собою в учебное заведение никаких посторонних учению книг или изданий и вообще ничего такого, что может служить к рассеянию внимания или к смущению как для них самих, так и для их товарищей.

Ученики не должны приносить с собою в учебное заведение никаких посторонних учению книг или изданий и вообще ничего такого, что может служить к рассеянию внимания или к смущению как для них самих, так и для их товарищей.

Можно не сомневаться, что возрождение этого правила не вызовет протеста у школьников. Ну кто и зачем сейчас понесет в школу постороннюю книгу? Принесенные же смартфоны никого из товарищей не смущают, а от владельца требуют полной концентрации внимания.

§ $3 Правил 1874 года

Вне дома ученики обязаны быть всегда в одежде установленной формы, и положенные для них полукафтаны должны быть застегнуты на все пуговицы. Ношение длинных волос, усов и бороды, а равно излишних украшений, как, например, колец, перстней и пр., а также тросточек, хлыстов, палок — воспрещается.

Вне дома ученики обязаны быть всегда в одежде установленной формы, и положенные для них полукафтаны должны быть застегнуты на все пуговицы. Ношение длинных волос, усов и бороды, а равно излишних украшений, как, например, колец, перстней и пр., а также тросточек, хлыстов, палок — воспрещается.

Время доказало эффективность этого правила. Если сегодня вы встретите на улице бородача в перстнях и с хлыстом, можете быть уверены, что это не школьник.

§ $3 и § $3 Правил 1874 года

Посещение театров, в коих обыкновенно даются пьесы сомнительного нравственного содержания, и вообще театра в те дни, когда даются подобные пьесы, безусловно, воспрещается; вообще же посещение театра в учебное время должно быть сколь можно реже, дабы ученики могли сколь можно более сосредоточивать внимание на учении как важнейшем деле детского и юношеского возрастов… Ученикам гимназий и прогимназий безусловно и строжайше воспрещается посещать маскарады, клубы, трактиры, кофейни, кондитерские, биллиардные и другие подобные заведения, а равно и всякого рода публичные и увеселительные места, посещение коих будет признано опасным или неприличным для учеников со стороны ближайшего их начальства.

Посещение театров, в коих обыкновенно даются пьесы сомнительного нравственного содержания, и вообще театра в те дни, когда даются подобные пьесы, безусловно, воспрещается; вообще же посещение театра в учебное время должно быть сколь можно реже, дабы ученики могли сколь можно более сосредоточивать внимание на учении как важнейшем деле детского и юношеского возрастов… Ученикам гимназий и прогимназий безусловно и строжайше воспрещается посещать маскарады, клубы, трактиры, кофейни, кондитерские, биллиардные и другие подобные заведения, а равно и всякого рода публичные и увеселительные места, посещение коих будет признано опасным или неприличным для учеников со стороны ближайшего их начальства.

Правило хорошо всем, кроме несовременной громоздкой формулировки. Поскольку ясно, что всякое посещение помеха просвещению, можно сказать короче: ученикам безусловно и строжайше воспрещается посещать. И точка.

§ $3 Правил о взысканиях

Взыскание по самым свойствам своим должно по возможности соответствовать свойствам самого проступка и быть как бы естественным его последствием. Так, леность наказывается принудительною работой, излишняя болтливость или неуживчивость — удалением от товарищей, высокомерие — унижением, ложь — недоверием, необузданность, грубое непокорство или проявление злости — заключением в карцер на хлеб и воду и даже удалением из учебного заведения в более или менее тяжком его виде и т. д.

Взыскание по самым свойствам своим должно по возможности соответствовать свойствам самого проступка и быть как бы естественным его последствием. Так, леность наказывается принудительною работой, излишняя болтливость или неуживчивость — удалением от товарищей, высокомерие — унижением, ложь — недоверием, необузданность, грубое непокорство или проявление злости — заключением в карцер на хлеб и воду и даже удалением из учебного заведения в более или менее тяжком его виде и т. д.

Восстановление системы взысканий назрело. К сожалению, в ближайшее время оно невозможно в полном объеме, поскольку многие школы не оборудованы карцерами шаговой доступности.

В советское время первые общесоюзные Правила для учащихся были утверждены в 1943 году. Стоит иметь в виду, что они принимались в период (1940−1954), когда обучение в старших (8−10) классах школы было платным. В отличие от дореволюционных правил, советские были изложены очень кратко и адресованы напрямую ученикам. Их дополняли требования к учащимся, принятые в отдельных школах, и правила поведения детей в общественных местах, действовавшие в конкретных населенных пунктах. Дополнительный свод наставлений и правил, преимущественно бытового характера, содержали разнообразные памятки для школьников и пионеров.

Правила 1943 года

Каждый учащийся обязан:

… 8. Во время урока сидеть прямо, не облокачиваясь и не разваливаясь, внимательно слушать объяснения учителя и ответы учащихся, не разговаривать и не заниматься посторонними делами.

… 14. Не употреблять бранных и грубых выражений, не курить. Не играть в игры на деньги и вещи.

… 19. Иметь при себе ученический билет, бережно его хранить, не передавать другим и предъявлять по требованию директора и учителей школы.

… 20. Дорожить честью своей школы и своего класса, как своей собственной.

Наиболее интересна идея ученического билета. Его введение позволило бы с детства формировать важный навык предъявления документов. Кстати, в некоторых современных российских школах эта идея реализована.

Решение исполкома Ленинградского горсовета от 22 мая 1944 года «О правилах поведения детей в общественных местах (в театрах, кино, парках, трамваях, на стадионах и т. д. ) и на улицах города Ленинграда».

… 2. Запретить индивидуальную продажу билетов в кино, театры и другие зрелищные предприятия детям и подросткам до 16 лет во все дни недели, за исключением воскресений, праздников и дней зимних и весенних каникул. В дни учебных занятий допускать посещение детьми и подростками кино и театров в организованном порядке в сопровождении педагога, воспитателя или старшего вожатого.

… 5. Запретить детям до 16 лет:

а) появление на улицах после 22 часов без сопровождения взрослых;.

б) торговлю папиросами, спичками и другими предметами;.

в) проезд на подножках трамваев, буферах, а также катанье на коньках и санях по улицам, площадям и тротуарам города Ленинграда.

Стоит отметить смягчение режима для учащихся, происшедшее за 70 лет. Гимназический запрет на увеселения был тотальным и не знал исключений. Все потому, что в гимназиях не было старшего вожатого.

«Памятка школьника и пионера», издана обществом «Борьба с алкоголизмом» г. Сергиева, 1929 год.

Не носи книги под мышкой, а за спиной, на ремнях (ранец).

Когда идешь в школу, не бегай с ребятами вперегонки: можешь вспотеть и простудиться.

Девочки при встрече не должны целоваться.

В верхней одежде в классе не сиди.

Не приноси в школу семечек.

Не бросай на пол яичной скорлупы и очисток от репы и картофеля.

В перемену в классе не бегай, не затевай борьбы и свалки: от этого в классе увеличивается пыль.

Не бери в рот, что побывало у другого во рту, не слюнявь карандашей.

Не лижи пальцев, когда перелистываешь книгу.

Не пей пива и вина, даже в том случае, если тебе предлагают их старшие.

Не устраивай игр с острыми металлическими предметами (ножи, обломки от косы, большие гвозди): ты можешь себя при игре поранить.

Не плюй на землю и на траву.

Не держи книгу или работу слишком близко к глазам.

Не спи ни с кем на одной кровати.

Проси родителей не тратить денег на спиртные напитки и на табак, а лучше пусть старшие эти деньги употребляют на питание детей.

Пионер после заката солнца и перед его восходом остерегается укусов комаров.