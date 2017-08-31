Работу общественного транспорта Калининграда продлили ради фейерверков
Работу общественного транспорта Калининграда продлили ради гостей мирового фестиваля фейерверков, который стартует в эти выходные в курортном городе Зеленоградске.
Работу общественного транспорта Калининграда продлили ради гостей мирового фестиваля фейерверков, который стартует в эти выходные в курортном городе Зеленоградске.
Как сообщает
Так, для гостей будут доступны автобусы, курсирующие по следующим маршрутам:
№ 5 «Ж/д вокзал Калининград Северный — Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского)».
№ 5 «Ж/д вокзал Калининград Южный — ул. О. Кошевого».
№ 7 «Ж/д вокзал Калининград Северный — садовое общество «Победа».
№ 7 «Ж/д вокзал Калининград Южный — ул. О. Кошевого».
№ 11 «Ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Молодой гвардии».
№ 27 «Ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Ломоносова».
№ 28 «Ж/д вокзал Калининград Северный — микрорайон «Юго-Восток».
№ 32 «Ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Артиллерийская».
№ 37 «Ж/д вокзал Калининград Южный — мотель «Балтика».
№ 19 «Ж/д вокзал Калининград Северный — поселок Прибрежный».
№ 21 «Ж/д вокзал Калининград Южный — Автошкола».
№ 61 «Ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Брусничная».
№ 64 «Ж/д вокзал Калининград Южный — поселок Борисово».
№ 71 «Ж/д вокзал Калининград Южный — ул. Красная».
№ 65 «Ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Лужская (пос. А. Космодемьянского)».
№ 82 «Ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Химическая».
На этих маршрутах будут ходить по два больших автобуса и по три микроавтобуса.
Напомним, что в эти дни изменено расписание транспорта до Зеленоградска.