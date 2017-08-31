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17:40 (мск), источник: АиФ Калининград

Работу общественного транспорта Калининграда продлили ради фейерверков

Работу общественного транспорта Калининграда продлили ради гостей мирового фестиваля фейерверков, который стартует в эти выходные в курортном городе Зеленоградске.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ночь со 2 на 3 сентября, с 9 на 10, с 16 на 17 сентября, с 23 на 24 сентября, а также в ночь с 30 сентября на 1 октября до 02.00 общественный транспорт в областном центре будет работать до двух часов ночи.

Так, для гостей будут доступны автобусы, курсирующие по следующим маршрутам:

№ 5 «Ж/д вокзал Калининград Северный — Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского)».

№ 5 «Ж/д вокзал Калининград Южный — ул. О. Кошевого».

№ 7 «Ж/д вокзал Калининград Северный — садовое общество «Победа».

№ 7 «Ж/д вокзал Калининград Южный — ул. О. Кошевого».

№ 11 «Ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Молодой гвардии».

№ 27 «Ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Ломоносова».

№ 28 «Ж/д вокзал Калининград Северный — микрорайон «Юго-Восток».

№ 32 «Ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Артиллерийская».

№ 37 «Ж/д вокзал Калининград Южный — мотель «Балтика».

№ 19 «Ж/д вокзал Калининград Северный — поселок Прибрежный».

№ 21 «Ж/д вокзал Калининград Южный — Автошкола».

№ 61 «Ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Брусничная».

№ 64 «Ж/д вокзал Калининград Южный — поселок Борисово».

№ 71 «Ж/д вокзал Калининград Южный — ул. Красная».

№ 65 «Ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Лужская (пос. А. Космодемьянского)».

№ 82 «Ж/д вокзал Калининград Северный — ул. Химическая».

На этих маршрутах будут ходить по два больших автобуса и по три микроавтобуса.

Напомним, что в эти дни изменено расписание транспорта до Зеленоградска.

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