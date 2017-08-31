Работу общественного транспорта Калининграда продлили ради фейерверков

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ночь со 2 на 3 сентября, с 9 на 10, с 16 на 17 сентября, с 23 на 24 сентября, а также в ночь с 30 сентября на 1 октября до 02.00 общественный транспорт в областном центре будет работать до двух часов ночи.