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17:49 (мск), источник: АиФ Самара

Вытрезвители в первом полугодии обслужили почти десять тысяч человек

Пребывание в вытрезвителях бесплатное, нетрезвые люди находятся в них до восстановления способности самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве.

Пункты медицинского освидетельствования и временного размещения лиц, находящихся в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, расположены на территориях Самарской городской больницы № 7, Самарской городской больницы № 2 им. Н. А. Семашко, Самарской городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова, Тольяттинской городской клинической больницы № 5, в Сызранском наркологическом диспансере и в Новокуйбышевском отделении Самарского областного наркологического диспансера.

Пункты являются подразделениями наркологических диспансеров.

Доставка в подразделения осуществляется как сотрудниками правоохранительных органов, так и бригадами «скорой помощи». При необходимости лица, находящиеся в общественных местах в состоянии опьянения, утратившие способность самостоятельно передвигаться до помещения, проходят обследование в специализированных медицинских организациях.

При этом лица, находящиеся в состоянии опьянения, не нуждающиеся в медицинской помощи, пребывают в подразделениях в течение нескольких часов, до вытрезвления и восстановления способности самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке в добровольном порядке. В подразделениях созданы условия для санитарной обработки доставленных лиц. Использование лекарственных препаратов, плата за пребывание в подразделениях не предусмотрены.

Созданные подразделения позволили увеличить количество пунктов медицинского освидетельствования в Самаре, а также освободить приёмные отделения медучреждений от пребывания в них лиц, находящихся в состоянии опьянения и улучшить доступность медицинской помощи гражданам, которые в ней нуждаются. У специалистов наркологических диспансеров появилась дополнительная возможность проведения мотивационной работы, направленной на отказ от употребления алкоголя и наркотических средств и лечение у психиатров-наркологов, с лицами, доставленными в подразделения.

После открытия подразделений стало удобнее работать сотрудникам правоохранительных Самары. Ранее им приходилось через весь город возить на освидетельствование людей, подозреваемых в совершении правонарушений или преступлений. Теперь освидетельствование проводят в трех районах Самары.

Для справки

В 2016 году в подразделения из общественных мест доставлены 20282 человека, услугой вытрезвления воспользовались 2463 лица; в первом полугодии этого года из общественных мест доставлены 9568 человек, из которых 982 воспользовались услугой вытрезвления.

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