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17:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Каретный заезд» у драмтеатра и трамвайные пути планируется вернуть на Большую Покровскую в Нижнем Новгороде

Как сообщил в ходе презентации проекта благоустройства улицы Большая Покровская в Нижнем Новгороде соавтор проекта Станислав Горшунов, отдельное внимание уделено организации пространства на Театральной площади.

«Мы в нашем проекте попытались вернуть историческую справедливость и воссоздать эту территорию как она была 100 лет назад, но в современной интерпретации. Мы сделали “каретный заезд”, придали исторический дизайн клумбе, по периметру которой можно сидеть. Также в центральной части клумбы сделан проход, направленный на двери драматического театра», — отметил он.

Согласно проекту, слева и справа от драмтетра расположатся тихие скверы, в которых предусмотрены места для выставочной зоны художников.

Также на Большую Покровскую планируется вернуть трамвайные пути, вмонтированные в покрытие. Такие импровизированные пути будут лишь служить напоминанием, транспорт по ним двигаться не будет. «Через Большую Покровскую как раз проходили одни из первых в Нижнем Новгороде трамвайные пути», — подчеркнул автор проекта.

Напомним, работы по благоустройству Большой Покровской планируется начать уже со следующей недели. Первый этап должен быть завершён к 30 ноября 2017 года. А полностью улица будет благоустроена в 2019 году.

Также напомним, что в рамках проекта благоустройства на Большой Покровской запланировано дополнительное озеленение.

Ранее сообщалось, что стоимость первого этапа благоустройства составит 171,867 млн. рублей.

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