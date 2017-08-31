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17:37 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Православная гимназия открылась после ремонта в Дзержинске

К 1 сентября в гимназии был проведен капитальный ремонт.

В Дзержинске после капитального ремонта была торжественно открыта Православная гимназия имени Серафима Саровского. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

В открытии, которое состоялось в рамках визита в город Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, приняли участие глава города Сергей Попов и депутаты Юрий Шумский и Валерий Артамонов. На открытие собрались педагоги школы, ученики и их родители, а также жители города.

Сергей Попов, открывая торжество обратился к собравшимся: «Сегодня радостное событие для нашего города. За короткий срок стараниями нижегородского духовенства и попечителей гимназия преобразилась, и теперь спортзал, кухня, столовая, фойе, классы приведены в порядок и радуют красотой. Можно сказать, то, что было, и то, что стало — просто небо и земля. Хочется поблагодарить всех, кто помог этому, и от души поздравить весь коллектив с этим огромным приобретением».

Юрий Шумский, один из попечителей гимназии, пожелал ученикам высоких оценок и хорошего настроения. Владыка Нижегородский и Арзамасский Георгий выступил с напутственным словом, а затем совершил чин обновления здания.

Затем участники торжества прошли по зданию гимназии и осмотрели отремонтированные помещения. Как уточнила директор гимназии Ксения Серухина, в целом ремонт затронул 35% от общих площадей здания. В том числе были отремонтированы 18 учебных классов, большой спортзал, гардероб, 3 рекреации общей площадью 1000 кв. метров, столовая, 9 санузлов. Помимо этого было отремонтировано 1430 кв. м. кровли, отремонтировано и утеплено около 2 тыс.кв.м. фасадов, произведена замена существенной части сантехнических коммуникаций и более 200 оконных блоков. Достаточно большой объем работ еще предстоит выполнить.

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