Православная гимназия открылась после ремонта в Дзержинске

В Дзержинске после капитального ремонта была торжественно открыта Православная гимназия имени Серафима Саровского. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

В открытии, которое состоялось в рамках визита в город Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, приняли участие глава города Сергей Попов и депутаты Юрий Шумский и Валерий Артамонов. На открытие собрались педагоги школы, ученики и их родители, а также жители города.

Сергей Попов, открывая торжество обратился к собравшимся: «Сегодня радостное событие для нашего города. За короткий срок стараниями нижегородского духовенства и попечителей гимназия преобразилась, и теперь спортзал, кухня, столовая, фойе, классы приведены в порядок и радуют красотой. Можно сказать, то, что было, и то, что стало — просто небо и земля. Хочется поблагодарить всех, кто помог этому, и от души поздравить весь коллектив с этим огромным приобретением».

Юрий Шумский, один из попечителей гимназии, пожелал ученикам высоких оценок и хорошего настроения. Владыка Нижегородский и Арзамасский Георгий выступил с напутственным словом, а затем совершил чин обновления здания.