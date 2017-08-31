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17:45 (мск), источник: Informburo.kz

В Шымкенте кондуктора, пытавшегося выгнать пенсионера из автобуса, уволили в тот же день

Вместе с кондуктором уволен и водитель маршрута № 70, где был допущен инцидент. О грубом поведении экипажа стало известно из видео, снятого очевидцами.

Скандальное видео сразу же разлетелось по соцсетям. По данному факту в автобусном парке была проведена проверка, сообщает «Отырар». Внимательно изучив видео, руководство предприятия не сочло нужным сотрудничать дальше с «прославившимися» работниками и уволило героев ролика.

Кроме того, все сотрудники автопарка ещё раз предупреждены об ответственности за грубое отношение к пассажирам.

Видео хамского поведения кондуктора появилось в социальных сетях сегодня.

«Инцидент произошел в Шымкенте в автобусе № 70. Ветеран ВОВ показал этой твари-кондукторше удостоверение участника ВОВ, тем самым указывая на бесплатный проезд в общественном транспорте, на что кондукторша просто взбесилась и унизила, оскорбила дедушку», — написал автор поста.

На видео видно, как кондуктор громко ругается с пожилым человеком и пытается вытолкнуть его из автобуса из-за того, что тот не оплачивает проезд. Слышно, как пенсионер пытается объяснить, что он ветеран, однако, кондуктор продолжает агрессивно ругаться. В итоге за дедушку проезд оплатил один из пассажиров автобуса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Два месяца назад аналогичный случай произошёл в Караганде, когда за грубое обращение с пассажирами также был уволен экипаж автобуса № 31. Кондуктор с водителем выгнали из салона двух пассажирок, которые хотели проехать по проездному билету.

Заведующий сектором пассажирского транспорта акимата Караганды Искандер Кабидулла посетовал, что даже применение санкций к экипажам общественного транспорта не помогает навести порядок в этой сфере.

«В автопарках большая текучка кадров. Долго люди там, как правило, не задерживаются. Увольняем одних, на их место приходят другие, и начинается всё сначала», — сказал Искандер Кабидулла.

В мае этого года в Караганде кондуктор автобуса № 53 не совладала с эмоциями, когда один из пассажиров отказался продвинуться вглубь салона, объяснив это тем, что ему скоро выходить. Ответ кондуктора не устроил, и она ввязалась в конфликт с мужчиной, а заодно и со вступившимися за него пассажирами. Сотрудница автопарка нахамила людям, пожелав им подавиться билетами.

По итогам внутреннего разбирательства кондуктор была уволена, а водитель получил выговор.

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