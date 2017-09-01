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12:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Бережливые поликлиники» появятся в Нижегородской области до конца года

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, 31 августа в городской поликлинике № 17 Московского района Нижнего Новгорода в рамках проекта началась работа «открытой регистратуры».

Источник: РИА "Новости"

В отдельном помещении расположены столы регистраторов, оснащенные компьютерами, рядом с которыми стоят стулья для пациентов. Оформление обращений пациентов происходит в электронном виде. Для хранения медицинских карт выделено изолированное помещение. «Раньше в регистратуре пациенты выстраивались около окошек в очередь — сегодня они ожидают общения с медицинским регистратором, сидя на диванчиках, и напрямую общаются со специалистом. По словам самих пациентов, все стало быстрее, удобнее и доброжелательнее», — отметила главный врач медучреждения Людмила Симончук.

Кроме того, в организации проводится работа по созданию call-центра с многоканальным телефоном для записи на прием к специалистам или вызова врача на дом. «Теперь мы не тратим время на лишние действия: мы не ищем карты — все данные указаны в компьютере, не отвечаем на телефон — этим занимаются другие сотрудники. Все это приводит к экономии нашего времени и времени наших пациентов», — поделилась медицинский регистратор поликлиники Лариса Спиридонова.

Планируется, что такие же регистратуры, как в поликлинике № 17, в рамках проекта «Бережливая поликлиника» скоро появятся во всех взрослых и детских поликлиниках региона. Уже в этом году проект должен быть внедрен в трёх поликлиниках Нижнего Новгорода — это детская поликлиника № 39, поликлиника городской клинической больницы № 12, взрослая поликлиника № 7, а также в двух поликлиниках области — в Сергачской и Сосновской центральных районных больницах.

Напомним, пилотный проект «Бережливая поликлиника» по уменьшению ожидания приема врача стартовал в Нижегородской области в мае 2017 года. Также планируется сократить объем работы врачей с документами, чтобы они больше времени уделяли пациентам.

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