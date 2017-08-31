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21:55 (мск), источник: Meduza

Шнуров, ST, Pharaoh и Кержаков: вышел клип «Ленинграда» «Ч. П. Х.»

Группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Ч. П. Х.». Суть песни — в одной строчке: «Если выпить вы хотите, то берите водки литер».

В клипе снялись лидер коллектива Сергей Шнуров, рэперы ST и Pharaoh, футболист Александр Кержаков и журналист Александр Невзоров.

Кержаков на видео не смог попасть в рот из рюмки, а ST спел куплет. Когда он закончил, Шнуров заметил, что рэперу стоило ввернуть цитату из Николая Гумилева — возможно, это отсылка к рэп-баттлу, на котором Оксимирон зачитал стихотворение Гумилева «Слово».

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