Шнуров, ST, Pharaoh и Кержаков: вышел клип «Ленинграда» «Ч. П. Х.»

Кержаков на видео не смог попасть в рот из рюмки, а ST спел куплет. Когда он закончил, Шнуров заметил, что рэперу стоило ввернуть цитату из Николая Гумилева — возможно, это отсылка к рэп-баттлу, на котором Оксимирон зачитал стихотворение Гумилева «Слово».