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18:14 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 1 сентября

В Молдове будет тепло. Переменная облачность. Ветер слабый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 65% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

Температура воздуха составит в Бричанах, Сороках и Бельцах 24 градуса по Цельсию, в Оргееве на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе ожидается до плюс 26-ти, в Леове и Комрате — до 28-ми, в Кагуле будет 29.

В ближайшие дни теплая погода сохранится. В столице температурный максимум составит 33 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 17-ти.

На морском побережье солнечно. В Одессе воздух прогреется до 24-х градусов, в Барселоне — до 25-ти. В Констанце ожидается плюс 26, в Варне — 27, а в Будве — 30 градусов Цельсия.

В Анталии температурный максимум составит 35 градусов, в Ницце и Ларнаке — 30. В Салониках ожидается 29 градусов, на египетском побережье — 36.

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