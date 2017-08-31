Прогноз погоды на 1 сентября
В Молдове будет тепло. Переменная облачность. Ветер слабый.
В Молдове будет тепло. Переменная облачность. Ветер слабый.
Температура воздуха составит в Бричанах, Сороках и Бельцах 24 градуса по Цельсию, в Оргееве на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе ожидается до плюс 26-ти, в Леове и Комрате — до 28-ми, в Кагуле будет 29.
В ближайшие дни теплая погода сохранится. В столице температурный максимум составит 33 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 17-ти.
На морском побережье солнечно. В Одессе воздух прогреется до 24-х градусов, в Барселоне — до 25-ти. В Констанце ожидается плюс 26, в Варне — 27, а в Будве — 30 градусов Цельсия.
В Анталии температурный максимум составит 35 градусов, в Ницце и Ларнаке — 30. В Салониках ожидается 29 градусов, на египетском побережье — 36.