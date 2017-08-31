Прогноз погоды на 1 сентября

Источник: Publika.md

Температура воздуха составит в Бричанах, Сороках и Бельцах 24 градуса по Цельсию, в Оргееве на градус больше. В Кишиневе и Тирасполе ожидается до плюс 26-ти, в Леове и Комрате — до 28-ми, в Кагуле будет 29.

В ближайшие дни теплая погода сохранится. В столице температурный максимум составит 33 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 17-ти.

На морском побережье солнечно. В Одессе воздух прогреется до 24-х градусов, в Барселоне — до 25-ти. В Констанце ожидается плюс 26, в Варне — 27, а в Будве — 30 градусов Цельсия.