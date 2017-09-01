В Самаре пройдет ярмарка вакансий для женщин

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В понедельник, 4 сентября, c 12:00 до 14:00 Центр занятости населения Самар в помещении ДК «Победа» проведёт специализированную ярмарку вакансий для жительниц Самары и Волжского района, в том числе воспитывающих несовершеннолетних детей до трёх лет, сообщает администрация областного центра.

Женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, обратившись к специалистам Центра, получат индивидуальные консультации о возможности бесплатной профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации на базе общеобразовательных учреждений и в учреждениях дополнительного профессионального образования.

Более десяти предприятий Самары предложат сотни вакансий в различных сферах. Также можно будет выбрать подходящую работу из 15000 вакансий общегородской базы Центра занятости.

Все посетители специализированной ярмарки смогут получить подробную информацию по вопросам трудоустройства и специальным программам занятости.