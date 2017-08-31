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18:46 (мск), источник: РИА Новости

В синагоге в Москве дым от шашлыков приняли за пожар

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Причиной дыма, который был замечен у Хоральной синагоги Москвы, был не пожар, а семейный праздник с шашлыками, сообщили РИА Новости сотрудники синагоги.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в синагоге произошел пожар.

На самом деле, пожара в синагоге не было. Это просто здесь, в нашей синагоге, у людей торжество и они решили во дворе шашлык сделать. Торжество по случаю Брит-мила — обрезания.
Представитель синагоги

Согласно вероучению иудаизма, обрезание является символом договора между людьми и Богом. Обрезанию подвергаются все еврейские младенцы мужского пола на восьмой день после рождения.

Московская Хоральная синагога на Китай-Городе построена в 1891 году. В советские годы ее перестраивали. Исторический облик здания удалось воссоздать к 2006 году.

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