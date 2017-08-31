В синагоге в Москве дым от шашлыков приняли за пожар
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Причиной дыма, который был замечен у Хоральной синагоги Москвы, был не пожар, а семейный праздник с шашлыками, сообщили РИА Новости сотрудники синагоги.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Причиной дыма, который был замечен у Хоральной синагоги Москвы, был не пожар, а семейный праздник с шашлыками, сообщили РИА Новости сотрудники синагоги.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в синагоге произошел пожар.
На самом деле, пожара в синагоге не было. Это просто здесь, в нашей синагоге, у людей торжество и они решили во дворе шашлык сделать. Торжество по случаю Брит-мила — обрезания.
Согласно вероучению иудаизма, обрезание является символом договора между людьми и Богом. Обрезанию подвергаются все еврейские младенцы мужского пола на восьмой день после рождения.
Московская Хоральная синагога на