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08:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Строители стадиона «Нижний Новгород» завершили монтаж кровли над трибунами

Как сообщает PR-служба АО «Стройтрансгаз», за два месяца специалистами смонтировано более 34 тыс. кв. м. покрытия, что составляет практически 60% от общей площади кровли (57 тыс. кв. м.).

Источник: НТА-Приволжье

Отмечается, что предстоящей осенью должно быть смонтировано покрытие над зоной фойе. Таким образом, полностью будут завершены работы по устройству кровли стадиона. Футбольное поле стадиона останется открытым согласно проекту.

Параллельно на стадионе продолжаются другие виды работ. Ведется благоустройство территории вокруг арены, проводятся окрасочные работы и отделка помещений, продолжается монтаж инженерных систем, технического оборудования для обслуживания стадиона и зрительских кресел. Согласно информации, в настоящее время установлено более 10,5 тыс. кресел.

Ранее сообщалось, что работы по покраске стадиона «Нижний Новгород» продлятся до конца октября 2017 года.

Напомним, в столице Приволжья пройдут 6 матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, в том числе ¼ финала. .

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