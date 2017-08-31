Королевская катастрофа. 20 лет со дня гибели принцессы Дианы

Источник: AP 2017

Фильм 7.9 Королева

Диане было 36 лет. За год до этого, в 1996 году, после 15 лет брака она развелась со своим мужем, принцем Чарльзом. К этому моменту разлад между супругами существовал уже около пяти лет. Однако даже после развода Диана сохранила титул «Королева людских сердец» — именно так ее прозвали восхищавшиеся ею подданные и СМИ.

Ее неожиданная гибель повергла людей в шок и породила множество слухов.

Пока британцы несли цветы к Кенсингтонскому дворцу, королевская семья хранила молчание. Елизавета II оставалась в Шотландии. Это вызвало возмущение и ярость со стороны людей, оплакивавших принцессу.

Лишь в августе 2017-го, накануне 20-летия со дня ее гибели, сыновья Дианы — принц Уильям и принц Гарри — дали серию подробных интервью телеканалу BBC. Впервые публика получила возможность услышать о том, что происходило во дворце в те дни, из уст кого-то из представителей королевской семьи.

Источник: AP 2017

Принц Уильям, в частности, рассказал, что большая часть его детских воспоминаний о матери связана с попытками ее взбодрить. Брак 33-летнего наследника престола и 19-летней британки, пусть аристократических, но не королевских кровей, с самого начала привлекал к себе внимание репортеров. Диану называли современной Золушкой.

Источник: Reuters

Самым страшным воспоминанием принц Уильям назвал момент, когда Диана везла их с братом в теннисный клуб и была так выведена из себя преследовавшим их папарацци, что припарковала машину у обочины, вышла и погналась за ним. А затем вернулась в машину и долго плакала.

Источник: Reuters

Впервые принц Чарльз и Диана встретились в доме ее отца в 1977-м. Девушке было 16 лет, и тогда принц не рассматривал ее как потенциальную невесту. Всерьез он заинтересовался Дианой спустя три года, в 1980-м — после шести месяцев ухаживаний, за время которых он познакомил ее с родителями, принцем Филиппом и королевой Елизаветой II, принц Чарльз сделал предложение, которое Диана приняла.

Источник: AP 2017

Свадьба состоялась 29 июля 1981 года — ее назвали свадьбой века, за церемонией по телевизору следило около 750 млн человек. Она, по данным СМИ, обошлась казне в £2,8 млн и была признана самой дорогой в истории Британии. И хотя свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон оценивается в £20 млн, большую часть расходов взяли на себя Виндзоры и Миддлтоны.

Источник: Reuters

К этому моменту Диана уже два года жила в Лондоне и работала воспитательницей в детском саду. Войдя в королевскую семью, она продолжила активно работать с детьми и заниматься благотворительностью — именно это во многом и принесло ей любовь людей по всему миру.

Источник: AP 2017

Семейная жизнь Дианы и принца Чарльза не сложилась — в 1992 году супруги расстались, в 1996-м — официально развелись. Вскоре после этого стало известно о романе принца Чарльза с Камиллой Паркер Боулз (его будущей второй женой). Тогда же стало известно, что в любовных связях была замечена и сама Диана.

Источник: AP 2017

В 1995-м Диана дала часовое интервью телеканалу BBC, которое поразило дворец: в нем она подробно рассказала о проблемах в семейной жизни, о собственных изменах, а также о проблемах со здоровьем. Публика была восхищена ее открытостью. Позднее, впрочем, Диана публично заявила, что жалеет об этом шаге.

Источник: AP 2017

Гибель Дианы поразила людей по всему миру. На фоне многочисленных нестыковок в истории с Mercedes, на полной скорости врезавшимся в стену парижского тоннеля, возникли разнообразные версии.

Говорили, что к гибели Дианы могла быть причастна королевская семья и разведка МИ-6, водитель Анри Поль мог быть пьян и употреблять наркотические вещества. Ни одна из них впоследствии так и не была доказана.

Источник: AP 2017

Известно, что на месте гибели немедленно оказались всё те же папарацци, преследовавшие Диану. Они успели сделать несколько фотографий искореженной машины и умирающей леди Ди — впоследствии эти снимки были проданы агентствам за большие деньги.

Источник: Reuters

В то время как публика недоумевала, почему Букингемский дворец никак не выражает своей скорби по погибшей, в королевской семье делалось всё возможное, чтобы изолировать 15-летнего Уильяма и 13-летнего Гарри от заполонивших всё журналов и газет с изображением их матери. Принцев также временно лишили возможности смотреть телевизор.

Источник: Reuters

По мнению сыновей Дианы, принцев Уильяма и Гарри, виновниками трагедии все-таки были папарацци, преследовавшие в ту ночь машину их матери: