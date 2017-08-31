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18:54 (мск), источник: ТАСС

Учитель попросил МВД и ФСБ обеспечить безопасность зрителей «Матильды»

По словам режиссера, ему грустно, что еще не вышедшая на экраны картина вызвала негативную реакцию.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель после поджога офиса киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге обратился к руководителям МВД и ФСБ с просьбой обеспечить безопасность кинотеатров и зрителей его фильма «Матильда», сообщил ТАСС адвокат режиссера Константин Добрынин.

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«Сегодня ночью подожгли киностудию “Лендок”, а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители. Я прошу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность, но в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм», — говорится в обращении режиссера, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

«Сегодня ночью двое неизвестных пытались поджечь государственное учреждение здание киностудии “Лендок”. В этом здании находится моя студия “Рок”. В этом доме работал мой отец, документалист Ефим Учитель, который снимал все 900 дней блокады Ленинграда, у входа висит его мемориальная доска».

«Так что пытались поджечь не просто главную студию документального кино в России, не просто один из красивейших домов Петербурга, пытались сжечь мой родной дом», — отметил режиссер, признавшись, что ему грустно и страшно.
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«Грустно, что еще не вышедшее и не виденное никем кино про любовь вызвало столько ненависти. Особенно у тех, кто лицемерно сообщает всем, что их Бог есть Любовь. Страшно за людей, которые ждут этого фильма и пойдут в октябре в кинотеатры. За будущее страны, которую, как и когда-то при царе Николае, ввергают в кровавую пучину экстремисты разнообразного толка», — пояснил он в своем обращении.

Учитель напомнил, что еще в феврале его адвокат обратились к министру внутренних дел с просьбой проверить несколько якобы православных организаций, от которых ему и прокатчикам поступали угрозы, но до сих пор никакого ответ нет. Несколько дней назад Добрынин направил Колокольцеву повторное письмо о фактах угроз, на которое никакой реакции пока также не последовало. При этом, по словам Учителя, «есть ежедневные проверки студии “Рок”. Проходят немногочисленные протестные стояния во дворах различных церквей, по отдельным приходам собираются подписи против “Матильды”, прихожан призывают протестовать активней, жестче, применять насилие».

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