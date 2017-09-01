В Самаре пройдет инклюзивный бал
В воскресенье, 3 сентября, «ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16) состоится VI региональный инклюзивный бал. Начало действа в 16:00, сообщает сайт городской администрации.
В воскресенье, 3 сентября, «ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16) состоится VI региональный инклюзивный бал. Начало действа в 16:00, сообщает сайт городской администрации.
Мероприятие организуют СРМОО «Инклюзивный Клуб Добровольцев», центр современной реабилитации (г. Самара), благотворительный Фонд «Линия Добра «Линлайн», Самарская областная общественная организация развития исторических и салонных танцев «Империя» при поддержке министерства
Для организации бала привлекались средства федерального бюджета, выделенные в форме гранта, выигранного в конкурсе Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».
Бал объединит людей с различными формами инвалидности и их сверстников без ограниченных возможностей здоровья, доказывая, что инклюзивные танцы «стирают» все барьеры, имеющиеся в обществе. Участие в празднике могут принять все, независимо от танцевальных навыков или физических возможностей. Все танцы адаптированы для комфортного участия детей и молодежи с инвалидностью и без нее.
Подготовка к балу началась за месяц до его проведения. Более 50 танцоров с разными физическими возможностями оттачивали танцевальное мастерство и примеряли на себя бальные образы. На балу будут представлены танцы конца XIX — начала XX века.
Также участники представят шотландские контрдансы, специально адаптированные совместно со сертифицированным тренером RSCDS (Королевское Общество Шотландских Контрдансов, Великобритания) Малькольмом Брауном.