Новый предмет «семьеведение» предложили ввести в школах Башкирии
Председатель общественной палаты РБ Ольга Панчихина предложила ввести в школах республики новый предмет «семьеведение».
Председатель общественной палаты РБ Ольга Панчихина предложила ввести в школах республики новый предмет «семьеведение».
Уроки семейной жизни можно преподавать в качестве факультатива, заявила глава палаты.
Предложение общественников прозвучало сразу после решения создать в Башкирии министерство семьи, труда и социальной защиты. ОП всячески поддержала эту инициативу и предложила новому ведомству «совместно пропагандировать лучший семейный опыт, проводить курсы для желающих о том, какой должен быть идеальный брак, и как воспитывать детей».
Прививать семейные ценности и рассказывать о плюсах брака предложили со школьной скамьи, а продолжить уже в университетах и колледжах.
«Замечательные инициативы по поддержке студенческой семьи. Если сейчас будут в студенческих семьях рождаться детишки — это тоже замечательно, если будет такая поддержка на уровне республики», — сказала Ольга Панчихина.