Новый предмет «семьеведение» предложили ввести в школах Башкирии

Уроки семейной жизни можно преподавать в качестве факультатива, заявила глава палаты.

Предложение общественников прозвучало сразу после решения создать в Башкирии министерство семьи, труда и социальной защиты. ОП всячески поддержала эту инициативу и предложила новому ведомству «совместно пропагандировать лучший семейный опыт, проводить курсы для желающих о том, какой должен быть идеальный брак, и как воспитывать детей».

Прививать семейные ценности и рассказывать о плюсах брака предложили со школьной скамьи, а продолжить уже в университетах и колледжах.