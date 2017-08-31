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21:07 (мск), источник: PROUFU.ru

Новый предмет «семьеведение» предложили ввести в школах Башкирии

Председатель общественной палаты РБ Ольга Панчихина предложила ввести в школах республики новый предмет «семьеведение».

Уроки семейной жизни можно преподавать в качестве факультатива, заявила глава палаты.

Предложение общественников прозвучало сразу после решения создать в Башкирии министерство семьи, труда и социальной защиты. ОП всячески поддержала эту инициативу и предложила новому ведомству «совместно пропагандировать лучший семейный опыт, проводить курсы для желающих о том, какой должен быть идеальный брак, и как воспитывать детей».

Прививать семейные ценности и рассказывать о плюсах брака предложили со школьной скамьи, а продолжить уже в университетах и колледжах.

«Замечательные инициативы по поддержке студенческой семьи. Если сейчас будут в студенческих семьях рождаться детишки — это тоже замечательно, если будет такая поддержка на уровне республики», — сказала Ольга Панчихина.

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