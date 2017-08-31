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20:31 (мск), источник: Sputnik.by

Жители некоторых районов Могилевщины 1 сентября останутся без ТВ

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Жители некоторых районов Могилевской области ночью 1 сентября временно останутся без ТВ-вещания, сообщили Sputnik в четверг в РУП «Белтелеком».

Источник: Sputnik.by

По информации оператора, прекращение вещание будет временным — с 02:00 до 05:00 — и затронет всего три района области.

«Для абонентов Белыничского, Могилевского и Кличевского районов будет отсутствие приема обязательного общедоступного пакета программ», — сказали в Белтелекоме.

Там также сообщили, что не будет работать и коммерческое эфирное цифровое ТВ Zala и РВ (Радио Могилев). Перерывы могут составлять до 30 минут и связаны с проведением ремонтно-настроечных работ на АРТПС Техтин.

В компании принесли абонентам извинения за причиненные временные неудобства.

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