Жители некоторых районов Могилевщины 1 сентября останутся без ТВ
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Жители некоторых районов Могилевской области ночью 1 сентября временно останутся без
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Жители некоторых районов Могилевской области ночью 1 сентября временно останутся без
По информации оператора, прекращение вещание будет временным — с 02:00 до 05:00 — и затронет всего три района области.
«Для абонентов Белыничского, Могилевского и Кличевского районов будет отсутствие приема обязательного общедоступного пакета программ», — сказали в Белтелекоме.
Там также сообщили, что не будет работать и коммерческое эфирное цифровое ТВ Zala и РВ (Радио Могилев). Перерывы могут составлять до 30 минут и связаны с проведением
В компании принесли абонентам извинения за причиненные временные неудобства.