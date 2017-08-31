Жители некоторых районов Могилевщины 1 сентября останутся без ТВ

По информации оператора, прекращение вещание будет временным — с 02:00 до 05:00 — и затронет всего три района области.

Там также сообщили, что не будет работать и коммерческое эфирное цифровое ТВ Zala и РВ (Радио Могилев). Перерывы могут составлять до 30 минут и связаны с проведением ремонтно-настроечных работ на АРТПС Техтин.