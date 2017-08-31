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20:50 (мск), источник: Nur.kz

В Актобе появился памятник в виде 100 тенге

В Актобе в сквере финансистов установили памятник 100 тенге, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Актобе торжественно открыли новый сквер финансистов и экономистов. На его территории установлен новый символ — 100 тенге. Диаметр монеты составляет 2 метра.

Идея создания скульптурной композиции принадлежит областному управлению экономики. Таким образом финансисты решили обозначить свою профессию.

«Всем известно, что тенге это символ финансистов. Поэтому решили установить его в нашем сквере. Это изюминка, которая как мы надеемся повысит узнаваемость нашего парка», — сообщил начальник управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области Олжас Смагулов.

Кроме скульптуры в новом сквере имеются спортивная площадки для детей и взрослых, а также фонтан в виде водопада. Высажено 100 деревьев.

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