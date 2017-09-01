Гастроли Донецкого оперного театра в Воронеже перенесли на ноябрь

Ранее сообщалось, что «Донбасс Опера» представит зрителям спектакли «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Турандот» Джакомо Пуччини 17 и 18 сентября. Купленные билеты действительны на приобретенные места. Зрители, решившие вернуть билеты, могут сдать их по месту приобретения до воскресенья, 17 сентября, включительно. Вопросы можно задать по телефону 8 473 255 39 27.

Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко за 85 лет работы осуществил более 300 постановок оперных и балетных спектаклей, оперетт, детских музыкальных сказок и провел несколько международных фестивалей. В «Донбасс Опере» проходил единственный в Европе фестиваль детских балетных спектаклей «Гран Па», который собирал участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Минска, Кишинева, Киева, Осло, Токио, Абу-Даби и других городов.