Гастроли Донецкого оперного театра в Воронеже перенесли на ноябрь
Гастроли Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко в Воронеже перенесли на ноябрь
Гастроли Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко в Воронеже перенесли на ноябрь
Ранее сообщалось, что «Донбасс Опера» представит зрителям спектакли «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Турандот» Джакомо Пуччини 17 и 18 сентября. Купленные билеты действительны на приобретенные места. Зрители, решившие вернуть билеты, могут сдать их по месту приобретения до воскресенья, 17 сентября, включительно. Вопросы можно задать по телефону 8 473 255 39 27.
Показ спектаклей состоится в рамках зарубежной программы «Большие гастроли 2017» федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ.
Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко за 85 лет работы осуществил более 300 постановок оперных и балетных спектаклей, оперетт, детских музыкальных сказок и провел несколько международных фестивалей. В «Донбасс Опере» проходил единственный в Европе фестиваль детских балетных спектаклей «Гран Па», который собирал участников из Москвы,