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08:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Гастроли Донецкого оперного театра в Воронеже перенесли на ноябрь

Гастроли Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко в Воронеже перенесли на ноябрь из-за организационных моментов. Сообщение появилось на сайте Воронежского театра оперы и балета в четверг, 31 августа.

Ранее сообщалось, что «Донбасс Опера» представит зрителям спектакли «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Турандот» Джакомо Пуччини 17 и 18 сентября. Купленные билеты действительны на приобретенные места. Зрители, решившие вернуть билеты, могут сдать их по месту приобретения до воскресенья, 17 сентября, включительно. Вопросы можно задать по телефону 8 473 255 39 27.

Показ спектаклей состоится в рамках зарубежной программы «Большие гастроли 2017» федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ.

Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко за 85 лет работы осуществил более 300 постановок оперных и балетных спектаклей, оперетт, детских музыкальных сказок и провел несколько международных фестивалей. В «Донбасс Опере» проходил единственный в Европе фестиваль детских балетных спектаклей «Гран Па», который собирал участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Минска, Кишинева, Киева, Осло, Токио, Абу-Даби и других городов.

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